Cuốn sách có tựa đề “Giáo dục Sức khỏe và Thể chất” do tiến sĩ VK Sharma, giáo sư Đại học D.A.V. ở bang Haryana, biên soạn, và được nhà xuất bản tư nhân New Saraswati House ở thủ đô New Delhi xuất bản.

Cuốn sách được sử dụng làm tài liệu lên lớp tại các trường áp dụng chương trình giảng dạy của CBSE.

Trong cuốn sách trên, tác giả xác định 36-24-36 là số đo 3 vòng “tốt nhất” đối với nữ giới. Cuốn sách còn nói thêm rằng “xương hông của nữ giới rộng hơn và đầu gối hơi cách xa nhau. Do hình dạng này, nữ giới không thể chạy một cách phù hợp”.

Các thông tin trên đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội và đòi phải thu hồi cuốn sách.

Trong một thông cáo, CBSE khẳng định họ không bắt buộc các trường phải sử dụng cuốn sách trên. “CBSE không tán thành, cũng không khuyến khích những thông tin tham khảo không liên quan, mang tính phân biệt đối xử hoặc xúc phạm đối với bất cứ giới nào, đặc biệt là phụ nữ”, cơ quan trên cho biết thêm.

CBSE cũng thông báo thành lập một tiểu ban rà soát lại nội dung cuốn sách “nhằm đảm bảo không gây tổn thương cho bất kỳ tầng lớp, cộng đồng, giới hay nhóm tôn giáo nào”.

CBSE đã nộp đơn kiện tại cơ quan cảnh sát khu vực Preet Vihar, phía đông New Delhi. Cảnh sát đã thụ lý hồ sơ và sẽ sớm tiến hành thẩm vấn tác giả cùng đại diện nhà xuất bản New Saraswati House.

Trùng Quang