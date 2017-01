Không học được bao nhiêu Một phụ huynh có con học mầm non tại Q.5 cho biết cách đây 2 năm, hằng tháng trong thông báo các khoản thu do trường gửi, mỗi HS đều phải đóng khoản tiền bảng tương tác là 10.000 đồng/tháng. Đóng tiền thì cứ phải đóng nhưng HS hầu như không học với bảng tương tác. Một GV của trường mầm non này cũng xác nhận cách đây

2 năm, trường mới có bảng, GV chưa thành thạo, các thiết bị đi kèm chưa đủ nên HS thực sự chưa được thụ hưởng. Bích Thanh