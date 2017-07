Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm theo khối thi

Phổ điểm khối A được đánh giá là phân bố chuẩn, khá đều hai bên giá trị trung bình. So với năm 2016 (bảng màu đỏ ở dưới) thì điểm trung bình phổ điểm năm 2017 không khác biệt gì nhiều (khoảng 18 điểm) nhưng phổ điểm năm nay về phía điểm cao thoải hơn năm ngoái rất nhiều do đó thuận tiện cho các trường xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau.

Phổ điểm khối A được đánh giá là phân bố chuẩn, khá đều hai bên giá trị trung bình. So với năm 2016 (bảng màu đỏ ở dưới) thì điểm trung bình phổ điểm năm 2017 không khác biệt gì nhiều (khoảng 18 điểm) nhưng phổ điểm năm nay về phía điểm cao thoải hơn năm ngoái rất nhiều do đó thuận tiện cho các trường xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau.