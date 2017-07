Ý kiến:

Nằm trong mức có thể chấp nhận được

Có thể thấy điểm 10 năm nay cao hơn nhiều so với năm 2016. Tuy nhiên, số điểm 10 này nếu so với số lượng TS dự thi (hơn 80.000) thì vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Lý do ban đầu có thể đưa ra là đề thi trắc nghiệm dễ nên TS có mức điểm này.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa (Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM)