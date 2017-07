Ngày 5.7, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết ngày 4.7, Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định xử lý kỷ luật, buộc thôi việc đối với ông B.N.A, giáo viên công tác tại Trường THPT TP.Cao Lãnh, do vi phạm việc không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Như Thanh Niên đã thông tin, buổi sáng 9.5, các thí sinh khối 11 chuẩn bị thi môn Lịch sử và Toán thì cán bộ coi thi tại Trường THPT Thống Linh (H.Cao Lãnh) thấy có dấu hiệu đề thi hai môn này bị lộ nên báo lên Ban giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh. Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT nhận thấy có dấu hiệu lộ đề thi nên cho dừng lại buổi thi môn này ở các hội đồng thi trong tỉnh. Sau đó, Sở cho dời lại ngày thi và báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh, Công an tỉnh.

tin liên quan Vụ lộ đề thi lớp 11 ở Đồng Tháp: Giáo viên đưa đề thi để 'trả ơn' Ngày 19.5, ông Bùi Quý Khiêm, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho biết vụ lộ đề thi lớp 11 của tỉnh có dấu hiệu hình sự nhưng mức độ hậu quả chưa xảy ra và được ngăn chặn kịp thời.



Qua điều tra, Công an tỉnh đã xác định được người làm lộ đề thi là ông B.N.A, thành viên trong ban sao in đề thi tại Hội đồng thi Trường TPTH TP.Cao Lãnh. Ông A. thừa nhận, ngày 6.5, ông đã lấy đề Lịch sử, Toán đưa một phụ huynh mà ông thân quen với mục đích “trả ơn” do phụ huynh này nhiều lần giúp đỡ ông. Phụ huynh này có con trai đang học lớp 11 ở Trường THPT Cao Lãnh yếu về môn Lịch sử và Toán nên nhận được đề thi đã tìm cách giải bài. Ông A. đã hủy đề thi lấy cắp nhưng không ngờ trước đó khi để đề thi lên bàn ở nhà riêng, con gái ruột của ông A. thấy nên dùng điện thoại chụp lại hai đề thi trên rồi vào Facebook gửi cho một học sinh cũng đang học ở Trường THPT Cao Lãnh 1. Học sinh này nhận được đề đã vào Messenger gửi lại cho các bạn học cùng khối ở các trường khác và tối 8.5, N.P.D (học lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật Hướng nghiệp tỉnh) sau khi nhận được đề D. đã đăng công khai hai đề thi này lên facebook cá nhân của D. và đề thi nhanh chóng bị phát tán qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Ngoài ra, bà Võ Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh, Trưởng ban sao in đề thi, cũng bị kỷ luật khiển trách, do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến lộ đề thi.

tin liên quan Lộ đề thi gây xôn xao: Thành viên Ban in sao đề đánh cắp đề thi Ngày 19.5, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp đã ra thông cáo báo chí về kết quả điều tra nguyên nhân và hướng xử lý 'vụ lộ đề thi kiểm tra học kỳ 2 năm học 2016-2017 môn Toán và Lịch sử khối 11'.

Thanh Dũng