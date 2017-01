Tại Hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH diễn ra cuối tuần qua ở Đà Nẵng (do Bộ GD-ĐT tổ chức), PGS-TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, cho biết trước thực trạng giáo viên mầm non còn thiếu trong khi thừa giáo viên phổ thông ở một số tỉnh, các địa phương đã có chính sách điều chỉnh “nội bộ”, tức là đưa giáo viên phổ thông dư thừa về dạy ở các trường mầm non.

Khi đào tạo lại giáo viên phổ thông để có thể dạy mầm non thì vẫn phải qua khâu tuyển chọn đầu vào.

Trước giải pháp này của Thái Nguyên, bà Chung Bích Phượng, nguyên Phó phòng Phụ trách mầm non của Phòng Giáo dục Q.Tân Phú (TP.HCM), cho rằng sẽ không thành công do giáo viên 2 cấp học này khác nhau về đặc thù công việc, môi trường làm việc và nhận thức. Còn giáo viên một trường phổ thông tại TP.HCM cho rằng giải pháp này không ổn, chắp vá.

Quý Hiên - Bích Thanh