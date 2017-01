Thẩm thấu từ lời ru của bà, của mẹ

Xong đại học, cô Phương về quê hương dạy học ở trường cấp 3 gần nhà và tham gia vào CLB dân ca ví dặm xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân). Về chuyên môn, cô luôn sáng tạo cách nhớ từ vựng thông qua các bài hát hay liên tưởng đến những hình ảnh gần gũi trong cuộc sống để giúp học sinh nhớ từ vựng nhanh và lâu hơn. Còn về xã hội, cô là “hạt nhân” văn nghệ nơi cô đang ở và là người tiên phong giới thiệu quảng bá ví, dặm cho học sinh trong các hoạt động ngoại khóa.



Ngày dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng thôi thúc cô giáo trẻ tâm huyết hơn với đam mê mà mình đang theo đuổi. Cô luôn trăn trở làm thế nào để dân ca ví, dặm vào trường học có chiều sâu.

Cuối năm 2014, được nhà trường chấp thuận, cô Phương thành lập CLB dân ca ví, dặm trường THPT Nghi Xuân. Mỗi tháng sinh hoạt một lần, mọi người được cô dạy hát và học các lời mới của các bài ví dặm do nữ giáo viên tự sáng tác. Cùng nhau tìm ra hướng phát triển và cách thu hút nhiều người tham gia để bảo vệ di sản mà ông cha để lại. Đến nay, CLB đã có 60 thành viên bao gồm học sinh và các thầy cô giáo của trường.

Tháng 1.2016, CLB ví, dặm do cô Phương thành lập dành giải nhì hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh do Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức với đề tài “Bảo tồn và phát huy dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh bằng các hoạt động trải nghiệm ở CLB dân ca ví dặm trường THPT Nghi Xuân”.

Hát tiếng Anh trên nền điệu ví, dặm

Cô Phương nói rằng những câu ví, dặm chính là hồn quê hương, hồn dân tộc, bởi vậy cô luôn mong rằng nền âm nhạc này sẽ lan tỏa ra cộng đồng quốc tế, tăng cường đối thoại và phát triển du lịch.

Vì vậy, năm học 2015 - 2016, cô chủ trương đưa các bài dân ca ví dặm bằng tiếng Anh do chính mình sáng tác hát cho học sinh nghe vào các buổi học, sinh hoạt 15 phút đầu giờ hoặc ngoại khóa. Ngoài ra, cô và học sinh còn chuyển lời các bài thơ trong sách giáo khoa tiếng Anh thành bài hát dựa trên nền điệu ví, dặm.

Theo cô Phương, áp dụng phương pháp này giúp môn tiếng Anh không bị khô khan, tạo không khí mới, học sinh hứng thú hơn. Mỗi học sinh cũng thấy được ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy dân ca ví, dặm. Hơn nữa, khi hát ví, dặm bằng tiếng Anh, sức lan tỏa ra quốc tế ngày càng nhanh hơn, giúp người ngoại quốc có thể hát và hiểu được hồn của bài hát.

“Nhờ thuộc lời bài hát nên học sinh sẽ nhớ từng câu chữ tiếng Anh lâu hơn, hứng thú hơn khi học bộ môn này. Đến nay, cả cô và trò đã tự sáng được 10 bài hát bằng tiếng Anh dựa trên nền làn điệu dặm Đức Sơn . Những bài hát này chủ yếu xoay quanh chủ đề thầy cô, tình bạn như: You are got a friend, My teacher is the best…”, cô Phương tự hào.