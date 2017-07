Số lượt thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên Theo phân tích của Trường ĐH FPT, cả nước có 406.326 lượt TS có đủ bài thi khối A, 378.625 khối A1, 398.209 khối B, 494.716 khối C, 743.609 khối D1. Nếu tính lượt TS đạt tổng điểm từ 15 trở lên với từng khối thi sẽ lần lượt là A: 261.519; A1: 236.173; B: 241.435; C: 313.315 và D1: 376.727. Nếu tính lượt TS đạt tổng điểm từ 17 trở lên với từng khối thi sẽ lần lượt là: 202.449; 173.976; 171.446; 206.434; 247.223.

Nếu tính lượt TS đạt tổng điểm từ 20 trở lên với từng khối thi sẽ lần lượt là: A: 113.471; A1: 173.976; B: 81.111; C: 78.645; D1: 109.343. Riêng khối B, lượt TS điểm cao (từ 24 trở lên) là: 18.379. Từ 25 điểm trở lên: 11.811. Từ 26 điểm trở lên: 7.288. Từ 27 điểm trở lên: 3.979.