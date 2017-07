Từ bảng điểm chuẩn của Sở công bố cho thấy, trong tổng số 102 trường THPT, ngoài 3 trường mới là Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú), Phạm Phú Thứ (Q.6), Năng khiếu TDTT Bình Chánh (H.Bình Chánh) tuyển sinh năm đầu tiên không có mức điểm để so sánh thì trong số 99 trường còn lại có 4 trường giữ nguyên điểm chuẩn, 22 trường tăng và có đến 70 trường giảm.

Các trường tốp đầu đều giảm

Những trường giữ nguyên điểm chuẩn là Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Diệu (Q.3), Nguyễn An Ninh (Q.10), An Nghĩa (H.Cần Giờ). Trong đó Trường Bùi Thị Xuân năm trước điểm chuẩn giảm kết hợp với năm nay chỉ tiêu tăng do vậy tỷ lệ chọi của trường này khá cao. Cho nên, dù năm nay mặt bằng điểm thi giảm nhưng đây là trường tốp đầu duy nhất giữ vững điểm đầu vào.

Dù giảm 1,25 điểm nhưng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) vẫn là trường dẫn đầu về điểm chuẩn như nhiều năm qua. Trong các trường ở khu vực nội thành, trường có điểm chuẩn trên 30 giảm mạnh như Trưng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Lương Thế Vinh (Q.1), Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình)…

Qua tham khảo bảng điểm, khá nhiều giáo viên có phần ngỡ ngàng vì cùng là trường tốp đầu nhưng trong khi năm nay điểm chuẩn Trường Bùi Thị Xuân giữ nguyên thì điểm của Trường Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ giảm mà còn thấp hơn Trường THPT Lê Quý Đôn. Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), lý giải: “Năm trước điểm của Nguyễn Thị Minh Khai là 39,5, khá cao. Trong khi cùng trong Q.3, có vị trí gần nhau thì Trường THPT Lê Quý Đôn lại có điểm chuẩn thấp hơn. Với dân cư khu vực này, mức học phí của Trường THPT Lê Quý Đôn thu theo mô hình trường tự chủ tài chính (hơn 1,6 triệu đồng/tháng/học sinh) không phải là điều bất khả kháng. Do vậy, vừa qua học sinh đã ào ào đăng ký vào Trường THPT Lê Quý Đôn, dẫn đến việc điểm chuẩn chênh lệch một cách bất ngờ, chưa từng xảy ra”. Vì vậy mà năm nay điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn là 37 trong khi Nguyễn Thị Minh Khai là 36,75.

Ngược lại, 22 trường tăng điểm chuẩn chủ yếu tập trung ở khu vực ngoại thành như Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Nhà Bè… Đây cũng là những trường thường học sinh ở các quận 7, 12, Tân Bình, Tân Phú chọn là nguyện vọng 3 bắt buộc phải đậu để có chỗ học công lập.

Học sinh tuyệt đối không được thay đổi nguyện vọng

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cũng ban hành văn bản trong đó nêu rõ học sinh tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng. Sở cũng như các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên.

Học sinh trúng tuyển đăng ký nhập học tại trường THPT từ ngày 4.7 đến hết ngày 20.7. Hồ sơ nhập học gồm: đơn xin dự tuyển, phiếu báo điểm, học bạ bậc THCS (bản chính), bằng tốt nghiệp THCS, bản sao giấy khai sinh.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, kỳ thi vừa qua có gần 73.000 thí sinh và với chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là gần 64.000, có khoảng 9.000 học sinh không trúng tuyển, phải theo học ở các mô hình trường lớp khác. Với những thí sinh này, ông Đạt tư vấn có thể vào học tại các trung tâm GDTX, các trường dân lập, tư thục, các trường trung cấp chuyên nghiệp... có tổng chỉ tiêu khoảng 40.000. Ngoài ra, theo ông, hiện nay các trường trung cấp chuyên nghiệp có nhiều chế độ ưu ái dành cho học viên như miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS. Đồng thời sau khi tốt nghiệp, học viên được học liên thông lên CĐ và ĐH...

Công bố kết quả khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa Chiều 3.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Với chỉ tiêu tuyển sinh là 525 học sinh và căn cứ vào quy định xác định điểm chuẩn là xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu, dự kiến điểm chuẩn là 58 điểm. Tuy nhiên theo tính toán của PV Thanh Niên, sau chỉ tiêu 525 thì còn có 7 thí sinh cùng có kết quả là 58 điểm. Vì vậy có thể sẽ có 532 thí sinh trúng tuyển. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở, cho biết hôm nay 4.7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn. Thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo bài khảo sát của mình từ ngày 4 - 10.7.

