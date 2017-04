Ngày 25.4, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi văn bản đến các quận huyện yêu cầu thực hiện các nội dung liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.