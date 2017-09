Để các trường chủ động hơn

Từ nhiều năm nay, tại TP.HCM, việc tuyển dụng nhân sự cho ngành giáo dục do Sở GD-ĐT hoặc các quận huyện thực hiện, tùy theo bậc học. Cụ thể, các trường THPT, một số trường mầm non, tiểu học trực thuộc như Nam Sài Gòn, Mầm non TP, Mầm non 19/5… Sở ban hành kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, phòng giáo dục phối hợp với phòng nội vụ các quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình UBND quận, huyện ban hành theo đúng thẩm quyền.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, Sở đang tích cực hoàn chỉnh dự án Quy hoạch phát triển GD-ĐT TP.HCM đến năm 2030 trong đó xây dựng kế hoạch giao quyền tự chủ cho các trường về công tác tự chủ và tuyển dụng GV để các trường chủ động hơn trong việc sử dụng kinh phí, ngân sách, nguồn nhân lực hiệu quả, nâng cao chất lượng.