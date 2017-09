Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn luận tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, giai đoạn 2017-2019, do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Ban An toàn thực phẩm TP.HCM sáng 27.9.

Để các trường có được các kỹ năng cơ bản khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, Ban An toàn thực phẩm thành phố thống nhất với Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ triển khai thí điểm tại Q.3 và Q.5. Nội dung thí điểm là các trường trên địa bàn sẽ diễn tập tình huống trường có nhiều học sinh bị ngộ độc cùng thời điểm. Từ các buổi diễn tập này, các trường sẽ rút ra kinh nghiệm và có thể ứng phó khi có sự cố thực sự.

Cũng tại hội nghị này, Ban An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã triển khai những kiến thức cơ bản giúp các trường nhận biết nguồn thực phẩm sạch. Đồng thời hướng dẫn các trường hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường.