Nguyễn Phương (phuongklkh@gmail.com) hỏi: "Còn vài ngày hết hạn nộp hồ sơ mà em vẫn còn thắc mắc là nếu muốn thay đổi ngành học khi chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến (không thay đổi số lượng nguyện vọng) có được không hay chỉ được đảo vị trí nguyện vọng thôi?".



Hoàng Cường (Trường THPT Quang Trung, Củ Chi, TP.HCM), hỏi: “Em đã đăng ký hồ sơ trực tuyến. Nhưng bây giờ em lại thay đổi ý định, muốn chỉnh sửa về nguyện vọng có được không ạ? Hay em phải chờ đến khi thi xong mới được chỉnh sửa theo lịch của Bộ GD-ĐT?”.

Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, cho biết: “Đến ngày 20.4, hệ thống mới chốt dữ liệu để gửi về các sở GD-ĐT. Vì vậy, trong thời gian này thí sinh vẫn có thể chỉnh sửa các thông tin đăng ký. Sau ngày 20.4, thí sinh phải chờ đến khi thi xong mới được phép chỉnh sửa theo thời gian quy định của Bộ”.

Xung quanh việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi,, khuyên: “Mọi năm, thí sinh tự do thường chờ đến ngày cuối cùng để nộp hồ sơ. Những thí sinh này muốn xem xét tình hình để có thêm thông tin, nhằm tạo cơ hội trúng tuyển cao hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý là năm nay Bộ quy định thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Nhưng vừa qua một số trung tâm cho biết có thể không nhận hồ sơ những ngày cuối. Lý do là những nơi này còn phải rà soát, chỉnh sửa, nhập thông tin. Nếu hồ sơ nộp quá trễ có thể không kịp xử lý. Vì thế, thí sinh đừng đợi đến ngày cuối cùng mới nộp hồ sơ đăng ký dự thi”.