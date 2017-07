Nhóm trường công an

Theo thông báo của Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, tất cả các trường công an chỉ xét thí sinh nguyện vọng (NV) 1 và đã qua sơ tuyển ở ban tuyển sinh ngành công an ở các địa phương. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ (trình độ ĐH) của các trường công an là từ điểm sàn mà Bộ GD-ĐT quy định, nhưng không có bất kỳ môn nào trong tổ hợp môn thi được dùng để xét tuyển dưới 5 điểm. Riêng ngành ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh, điểm tối thiểu của các môn văn, toán là 5, điểm tối thiểu của môn tiếng Anh là 7.

Các trường phía bắc

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long Trường ĐH Đồng Tháp: Điểm xét tuyển vào các ngành ĐH là 15,5, các ngành CĐ 12,5. Năm 2017, trường xét tuyển 2.030 chỉ tiêu vào 28 ngành ĐH và 240 chỉ tiêu cho 2 ngành CĐ. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ: Có 11 ngành ĐH với 800 chỉ tiêu đào tạo chính quy. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,5. Quang Minh Nhật

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: chính thức thông báo điểm sàn đăng ký xét tuyển đối với các ngành/nhóm ngành và chương trình thấp nhất của trường từ 20 điểm trở lên, với ngành/nhóm ngành cao nhất sẽ tối thiểu là 24 điểm. Cụ thể như sau: mã ngành/nhóm ngành KT11, KT21, KT22 và KT24: điểm xét từ 24 trở lên. Mã ngành/nhóm ngành KT12, KT23, KT31, TT11, TT14, TT21, TT22, TT24 và TT25: điểm xét từ 22,5 trở lên. Mã ngành/nhóm ngành KT13, KT14, KT32, KT41, KT42, KT5, KQ1, KQ2, KQ3, TA1, TA2: điểm xét từ 21 trở lên. Các chương trình đào tạo quốc tế: điểm xét từ 20 trở lên. : chính thức thông báo điểm sàn đăng ký xét tuyển đối với các ngành/nhóm ngành và chương trình thấp nhất của trường từ 20 điểm trở lên, với ngành/nhóm ngành cao nhất sẽ tối thiểu là 24 điểm. Cụ thể như sau: mã ngành/nhóm ngành KT11, KT21, KT22 và KT24: điểm xét từ 24 trở lên. Mã ngành/nhóm ngành KT12, KT23, KT31, TT11, TT14, TT21, TT22, TT24 và TT25: điểm xét từ 22,5 trở lên. Mã ngành/nhóm ngành KT13, KT14, KT32, KT41, KT42, KT5, KQ1, KQ2, KQ3, TA1, TA2: điểm xét từ 21 trở lên. Các chương trình đào tạo quốc tế: điểm xét từ 20 trở lên.

Điểm xét tính theo công thức: Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

Điểm xét = [(môn 1 + môn 2 + môn 3), làm tròn đến 0,25] + điểm ưu tiên (khu vực/đối tượng) + điểm ưu tiên xét tuyển. Đối với tổ hợp môn có môn chính:

Điểm xét = [(môn chính x 2 + môn 2 + môn 3) x 3/4, làm tròn đến 0,25] + điểm ưu tiên (khu vực/đối tượng) + điểm ưu tiên xét tuyển.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Các thí sinh có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển mà trường đã quy định đạt từ 17 điểm trở lên (chưa nhân hệ số và đã cộng điểm ưu tiên) thì được quyền đăng ký NV xét tuyển vào các ngành tương ứng của trường năm 2017.

Trường ĐH Thương mại: Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT 2 điểm với tất cả tổ hợp môn thi mà trường dùng để xét tuyển.

Học viện Tài chính: Điểm nhận đăng ký xét tuyển ĐH từ 18 trở lên với tất cả tổ hợp môn thi mà trường dùng để xét tuyển ở các ngành không nhân hệ số. Các ngành nhân hệ số (hệ thống thông tin quản lý khối D môn toán nhân đôi, ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh nhân đôi) thì ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 23.

Trường ĐH Lâm nghiệp: Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển với tất cả các tổ hợp là 15,5.

Trường ĐH Thủy lợi: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là 17 trở lên với các ngành công nghệ thông tin, kế toán. Tiếp theo là mức 16,5 với ngành kỹ thuật điện, điện tử. Mức 16 có các ngành kỹ thuật cơ khí, kinh tế, quản trị kinh doanh. Các ngành còn lại là 15,5. Riêng với tất cả các ngành đào tạo tại cơ sở TP.HCM thì đều nhận hồ sơ xét tuyển từ mức 15,5 trở lên.

Học viện Ngân hàng: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 17,5 điểm trở lên với các ngành sau: quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh doanh quốc tế, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh (liên kết với Mỹ). Hai ngành liên kết với ĐH Sunderland - Anh là tài chính ngân hàng và quản lý tài chính kế toán điểm từ 15,5.

Các trường phía nam

Trường ĐH Sài Gòn: Nhận hồ sơ xét tuyển các ngành từ 16 điểm trở lên gồm: thanh nhạc, VN học (chuyên ngành văn hóa - du lịch), quốc tế học, khoa học thư viện, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, khoa học môi trường, toán ứng dụng, giáo dục chính trị (đào tạo giáo viên THPT), sư phạm (SP) lịch sử (đào tạo giáo viên THPT), giáo dục chính trị (đào tạo giáo viên THCS), SP lịch sử (đào tạo giáo viên THCS), SP âm nhạc, SP mỹ thuật, quản lý giáo dục.

Các ngành có điểm sàn từ 17 gồm: ngôn ngữ Anh (chuyên ngành thương mại và du lịch), tâm lý học, quản trị văn phòng, luật, công nghệ (CN) thông tin, CN kỹ thuật điện điện tử, CN kỹ thuật điện tử truyền thông, CN kỹ thuật môi trường, kỹ thuật điện điện tử, kỹ thuật điện tử truyền thông, SP sinh học (đào tạo giáo viên THPT), SP ngữ văn (đào tạo giáo viên THPT), SP địa lý (đào tạo giáo viên THPT), SP toán học (đào tạo giáo viên THCS), SP vật lý (đào tạo giáo viên THCS), SP hóa học (đào tạo giáo viên THCS), SP sinh học (đào tạo giáo viên THCS), SP ngữ văn (đào tạo giáo viên THCS), SP địa lý (đào tạo giáo viên THCS), SP tiếng Anh (đào tạo giáo viên THCS), giáo viên mầm non, giáo dục tiểu học.

Các ngành có điểm sàn từ 19 gồm: SP toán học (đào tạo giáo viên THPT), SP vật lý (đào tạo giáo viên THPT), SP hóa học (đào tạo giáo viên THPT), SP tiếng Anh (đào tạo giáo viên THPT).

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm sàn xét tuyển các ngành là 18.

Trường ĐH Mở TP.HCM: Chia thành 4 nhóm, trong đó 2 ngành nhận hồ sơ từ 18 điểm gồm: luật, luật kinh tế. Các ngành 17 điểm gồm: quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, kinh tế, ngôn ngữ Anh. Các ngành 16 điểm gồm: khoa học máy tính, công nghệ thông tin, công trình xây dựng, quản lý xây dựng, quản trị nhân sự, ngôn ngữ Nhật. Các ngành nhận từ 15,5 gồm: hệ thống thông tin quản lý, công nghệ sinh học, Đông Nam Á, xã hội học, công tác xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc, các ngành chất lượng cao.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành từ 15,5 trở lên. Trong đó, riêng ngành quản lý văn hóa (chuyên ngành tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc), ngành văn hóa học (chuyên ngành truyền thông văn hóa) yêu cầu điểm thi năng khiếu phải từ 5 trở lên.

Các trường ĐH ở TP.HCM: Khoa học tự nhiên, Kinh tế - Luật, Giao thông vận tải, Bách khoa, Tài nguyên và môi trường: đều nhận từ điểm sàn của Bộ trở lên (15,5 điểm).

