Ngày hội Giáo dục Canada 2017 lần thứ 9 tại Việt Nam

Ngày hội sẽ mang lại cơ hội cho các bạn học sinh - sinh viên và quý phụ huynh tìm hiểu trực tiếp tất cả thông tin về du học Canada như visa du học, thông tin về các gói học bổng, điều kiện sống và chất lượng học tập tại các trường hàng đầu ở Canada.

Được biết, ngày hội có sự tham gia của 130 cơ sở giáo dục tại Canada với nhiều bậc học khác nhau (từ lớp 1 đến lớp 12) bao gồm các trường ngôn ngữ, trung học, cao đẳng và đại học thuộc các trường tốt nhất trên thế giới. Đơn cử có thế kể đến như University of Toronto, University of British Columbia, Dalhousie University, University of Manitoba, University of Saskatchewan… Bạn có thể xem danh sách các trường tham gia tại đây