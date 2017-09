Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn luận tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, giai đoạn 2017-2019, do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Ban An toàn thực phẩm TP.HCM sáng 27.9.