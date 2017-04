Liên quan đến đường dây này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Thành Nam, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học xã Măng Ri (H.Tu Mơ Rông), về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Những người sử dụng bằng THPT giả hầu hết là cán bộ chủ chốt ở các xã thuộc H.Tu Mơ Rông, như: ông A Loang, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Sao; ông A Cu, Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Sao; ông A Nếp, Bí thư Xã đoàn Đăk Na; ông A Niên, Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan; ông A Vít, cán bộ tư pháp xã Đăk Tờ Kan... Bà Nghe Minh Hồng, Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông, cho biết đến nay về mặt Đảng, Huyện ủy đã thực hiện kỷ luật những cán bộ có liên quan đến bằng giả, sau đó sẽ thực hiện kỷ luật về mặt chính quyền theo quy trình hiện hành.

Không chỉ ở H.Tu Mơ Rông, ở H.Đăk Tô cũng phát hiện 8 cán bộ sử dụng bằng THPT giả. Ông A Mịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Tô, cho biết: Cơ quan chức năng đã kỷ luật cảnh cáo 6 trường hợp, còn 2 trường hợp tự nghỉ việc.

Đáng chú ý, liên quan đến đường dây môi giới, làm bằng THPT giả ở H.Đăk Tô là một số cán bộ, giáo viên, gồm các ông: Nguyễn Trọng Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS xã Ngọc Tụ; Mai Đình Trường, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS xã Đăk Rơ Nga và Lưu Hữu Thắng, giáo viên Trường THCS xã Tân Cảnh (H.Đăk Tô). Trong đó, ông Tâm đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, cách chức Bí thư Chi bộ Trường THCS xã Ngọc Tụ.

Phạm Anh