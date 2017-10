Túi quần đồng phục học sinh được làm từ ga trải giường bệnh viện ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Túi quần đồng phục học sinh được làm từ ga trải giường bệnh viện ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Người đàn ông ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc phát hiện vải may túi quần của bộ đồng phục học sinh mà ông chi 400 nhân dân tệ (gần 1,4 triệu VNĐ) mua cho con làm từ ga trải giường bệnh viện, theo Daily Mail.

Người cha đã chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội Weibo vào ngày 27.9. “Phụ huynh rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe và vệ sinh. Liệu vải ga có được làm sạch và khử trùng...”, người cha viết trên Weibo.

Kèm theo đó là bức ảnh ông chụp lại vải ga được dùng để may túi quần đồng phục của con. Trên đó có chữ in đỏ bằng tiếng Hoa và dấu thập đỏ.

Ngay lập tức, vụ việc khiến rất nhiều người lo ngại về chất lượng vệ sinh của đồng phục và rủi ro bọn trẻ bị nhiễm bệnh. Cơ quan giáo dục đại phương đã khẩn cấp vào cuộc điều tra và có phản hồi vào ngày 30.9.

tin liên quan Trường cho các cô hầu gái xinh đẹp ngồi chung với học viên Để thu hút các học viên nam và tạo động lực cho họ đến lớp, một ngôi trường đào tạo nghề ở Nhật đã bố trí các cô hầu gái xinh đẹp để hỗ trợ họ học tập. Các cô sẽ cùng ngồi học với học viên.

Họ cho biết ngôi trường nơi may bộ đồng phục đã tính đến việc học sinh thường xuyên sử dụng túi quần nên chúng dễ bị rách. Do đó, họ đã tìm loại vải bền và chắc hơn để may túi.

Đúng lúc, Bệnh viện Nhân dân số 3 ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc dư thừa nhiều tấm ga trải giường. Đây là loại vải bền phù hợp với nhu cầu của trường. Trường đã mua lại để may túi quần cho học sinh.

Các nhà chức trách cũng tiến hành xét nghiệm và khẳng định các ga trải giường đó chưa từng được sử dụng. Tuy thế, hiệu trưởng trường học và cán bộ chịu trách nhiệm ở cơ quan giáo dục địa phương đã bị khiển trách. Hợp đồng lâu dài giữa trường với công ty may đồng phục cũng bị hủy.

Ngọc Quý