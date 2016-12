Cần tăng thời gian thực tập

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), nhận xét: “Hiện nay, thời gian trường SP đưa sinh viên về trường phổ thông quá ít so với nhu cầu thực tế và so với cả thời kỳ trước đây. Ngày xưa chúng tôi đi học SP thì năm thứ hai đã bắt đầu xuống trường phổ thông làm quen, năm thứ ba bắt đầu dạy thực tập 1 tháng, năm thứ tư thực tập mấy tháng ở trường rồi...”. Hậu quả, theo bà Hiền, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường ĐH SP nhưng hầu hết đều phải đào tạo lại từ kỹ năng, nghiệp vụ SP cho tới kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường học đường... Do vậy, bà Hiền cho rằng tăng thời gian thực tập của sinh viên SP là điều phải quan tâm hàng đầu khi đổi mới đào tạo GV.

T.Mai