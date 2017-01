CTFTime là website số 1 thế giới trong lĩnh vực An toàn thông tin với uy tín về việc thẩm định và xếp hạng các cuộc thi và các đội tham gia thi An ninh mạng (https://ctftime.org/). Tại Việt Nam, chỉ duy nhất cuộc thi An toàn thông tin do Tập đoàn BKAV đã được website này chứng nhận uy tín và chất lượng quốc tế.

CTFTime bao quát các cuộc thi lớn về An ninh Mạng toàn cầu như: Hackover 2015, Defcamp 2015, CSAW Qualification Round 2015, PoliCTF 2015, ASIS CTF Quals 2015, WhiteHat Contest… từ đó đưa ra bảng xếp hạng cho các đội An ninh mạng toàn cầu.



Là một trong những đội tuyển tham gia đều đặn vào các giải đấu An toàn Thông tin online trên khắp thế giới, đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đã để lại ấn tượng cho bạn bè quốc tế và những người đam mê lĩnh vực An ninh mạng khi có những bước tiến vượt bậc. Nếu vào tháng 10.2015, đội tuyển ISITDTU mới chỉ xếp thứ 5 ở Việt Nam và thứ 183 thế giới trên bảng xếp hạng CTFTime thì đến cuối năm 2016, ISITDTU đã vươn lên vị trí thứ 2 ở Việt Nam và xếp thứ 40 thế giới trong bảng xếp hạng này.

Trong khi đó, sự xuất hiện của nhiều đội tuyển mới đến từ các trường đại học và công ty bảo mật lớn trên thế giới tham gia vào các cuộc thi An toàn Thông tin khiến cho sân chơi này ngày càng trở nên gay cấn và hóc búa. Bởi vậy, với việc vượt qua được nhiều đối thủ mạnh để thăng hạng trong CTFTime chính là một “kỳ tích” khẳng định năng lực cùng sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ thuộc đội tuyển An toàn thông tin đến từ ĐH Duy Tân.



Tại Việt Nam, ISITDTU luôn là một trong những đội tuyển mạnh tại các cuộc thi về An ninh mạng. Sau nhiều năm chỉ giành giải Nhì và Ba khu vực thì trong 2 năm 2015 và 2016, đội tuyển ISITDTU luôn giữ vị trí dẫn đầu với giải Nhất khu vực miền Trung. Trong các cuộc thi An ninh mạng quốc tế năm 2016, đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đã gặt hái được nhiều thành tích đáng biểu dương. Tiêu biểu phải kể đến là: (1) Xếp thứ 4 trong số các trường đại học và xếp thứ 17 toàn cục (gồm cả các đội đến từ những công ty bảo mật) tại cuộc thi An toàn thông tin Quốc tế - SCRT Information Security 2016 tại Geneva,Thụy Sĩ; (2) Đoạt giải Ba tại cuộc thi WhiteHat Contest 11; (3) Xếp thứ 7 trong Top 10 đơn vị có kết quả cao nhất tại Cuộc thi An toàn Thông tin HITB GSEC 2016 diễn ra tại Singapore; (4) Đứng thứ 6 tại Cuộc thi An ninh mạng quốc tế WhiteHat Grand Prix 2016...



Là người trực tiếp hướng dẫn đội tuyển ISITDTU rèn luyện và tham dự các cuộc thi về An toàn thông tin trong nhiều năm qua, ThS. Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật mạng, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Duy Tân cho biết: “Việc tham gia cũng như đạt được những kết quả ấn tượng trong các cuộc thi An ninh Mạng quy mô toàn cầu và vươn lên thứ hạng cao trên bảng xếp hạng CTFTime không chỉ mang đến cho sinh viên Duy Tân cơ hội được trải nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng mà còn khẳng định tài năng của các em trên những sân chơi trí tuệ chuyên nghiệp. Điều này sẽ giúp cho các em sinh viên An toàn Thông tin Duy Tân có một nền tảng kiến thức vững chắc để có thể tự tin hơn khi bước chân vào thực tế công việc, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp lý tưởng trong tương lai.”

Nguyễn Hà