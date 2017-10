Sáng nay 16.10, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Phạm Thế Tùng xác nhận công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Quyên, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Lệ Xá, huyện Tiên Lữ.