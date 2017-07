Theo tờ trình, UBND tỉnh đề xuất mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể áp dụng bằng mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Theo đó, mức giá của 3 nhóm dịch vụ có mức điều chỉnh tăng: nhóm dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe tăng khoảng từ 3 đến 5 lần (có 10 dịch vụ khám bệnh kiểm tra sức khỏe); nhóm dịch vụ ngày giường điều trị tăng khoảng 3 đến 5 lần (có 5 dịch vụ ngày giường điều trị); nhóm các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tăng khoảng 1 đến 1,4 lần (có 1916 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm).



Theo ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế, việc điều chỉnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nói trên sẽ tác động không lớn đến người dân không có BHYT. Bởi, toàn tỉnh đã có hơn 93% người dân tham gia BHYT, mặt khác mức giá dịch vụ y tế đề nghị điều chỉnh bằng mức giá Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC hiện đang áp dụng cho đối tượng có BHYT.

HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh với đề xuất của UBND tỉnh là mức áp giá tối đa các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15.3.2017 của Bộ Y tế.

Mục đích của việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nâng cao khả năng hoạt động, quản lý trong công tác khám, chữa bệnh; đồng thời, thúc đẩy người dân tham gia BHYT để được hưởng những quyền lợi thiết thực về chăm sóc sức khỏe.

Không tăng học phí

Lý do đề xuất không tăng học phí trong kỳ họp này, theo UBND tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng của 4 tháng đầu năm 2017 tăng dưới 5% so với năm trước (CPI 4 tháng đầu năm 2017 tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2016 và tăng 0,9% so với tháng 12/2016) cho thấy thu nhập của phần lớn dân cư chưa cao, nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển nên để đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh đề xuất mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2017- 2018 bằng mức thu học phí của năm 2016 - 2017.

Mức thu học phí ở cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ áp dụng mức thu tương ứng của từng cấp học và từng khu vực của trường phổ thông công lập trên địa bàn. Đối với hệ thống trường chất lượng cao mức học phí tăng không quá 20% so với mức thu chương trình đại trà của các trường công lập cùng cấp, bậc trên cùng địa bàn.

Qua thảo luận, HĐND tỉnh đã thống nhất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2017 - 2018 như mức thu của năm học 2016 - 2017 đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2 (8.2016).

Bùi Ngọc Long