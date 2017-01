150 sinh viên theo học các môn gồm: Advanced Hotel Management, Information Systems in Hospitality, Hospitality Managerial Accounting, Restaurant Management, Foundation of Hospitality Management… đã được nhận Chứng chỉ trong dịp này.





Trong tiến trình hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đạo tạo, vào năm 2010, ĐH Duy Tân đã ký kết hợp tác với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - 1 trong 5 đại học hàng đầu thế giới về Quản trị - Du lịch cũng như 1 trong 5 đại học công lập lớn nhất Mỹ để triển khai các chương trình Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Du lịch Khách sạn và Du lịch Nhà hàng. Với cam kết chuyển giao từ 18 đến 24 môn học cho từng ngành học liên kết, sinh viên Duy Tân có cơ hội được tiếp cận các kiến thức tiên tiến, được học tập trực tiếp với các giảng viên đến từ ĐH Bang Pennsylvania và nhận Chứng chỉ quốc tế do chính ĐH Bang Pennsylvania cấp.

Trong quá trình đào tạo, cùng với việc ĐH Bang Pennsylvania cử các giảng viên cao cấp sang trực tiếp giảng dạy cho sinh viên Duy Tân, các giảng viên của ĐH Duy Tân cũng được gửi sang Hoa Kỳ để tham gia vào các khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tiếp cận với các kiến thức và phương pháp giảng dạy mới nhằm nâng tầm chất lượng đào tạo ở nhà trường. Sinh viên theo học chương trình PSU tại ĐH Duy Tân được đào tạo như một sinh viên tại Hoa Kỳ và được cấp Chứng chỉ có giá trị quốc tế sau khi kết thúc môn học.

GS.TS.Peter D. Nyheim - Giảng viên Cao cấp đến từ ĐH Bang Pennsylvania cho biết: “Tôi là một trong những giảng viên của ĐH Bang Pennsylvania đã tham gia giảng dạy một số môn học tại ĐH Duy Tân và tôi nhận thấy khả năng tiếng Anh của sinh viên Duy Tân rất tốt. Chứng chỉ các bạn nhận được hôm nay có giá trị trên toàn cầu, góp phần mở ra cho các bạn các cơ hội làm việc không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Hy vọng rằng, với những kiến thức và kỹ năng thu nhận được trên giảng đường đại học, các bạn sẽ có đủ tự tin để biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực và nắm bắt được mọi cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai”.





Sau khi nhận Chứng chỉ môn học từ ĐH Bang Pennsylvania, sinh viên Nguyễn Thị Thúy Vy - Lớp K20PSU DLK2 chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được chứng chỉ có giá trị toàn cầu từ một đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. Các môn học theo chương trình PSU tại ĐH Duy Tân được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, phương pháp giảng dạy cũng rất tích cực khi lấy người học làm trung tâm giúp chúng em chủ động hơn trong việc học, nâng cao trình độ ngoại ngữ và nhiều kỹ năng ‘mềm’ hữu ích khác”.

Mới đây nhất, bài viết “Impact of Advertising and Public Relations on Tourism Development in Da Nang, Vietnam” của 2 cán bộ, giảng viên của Khoa Du lịch là PGS.TS.Trần Văn Xuân và ThS.Nguyễn Công Minh cùng nhóm sinh viên gồm Lưu Tấn Kiều Hạ, Ngô Thị Đường Tiểu Ny, Trần Lê Khánh My, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Thị Châu Hải (là những sinh viên nhận Chứng chỉ từ ĐH Bang Pennsylvania trong dịp này) đã được Nhà Xuất bản Toàn cầu IGI (Hoa Kỳ) đăng trong cuốn Sách chuyên khảo “Tourism and Opportunities for Economic Development in Asia”. Đây là cuốn sách với những bài viết chuyên sâu về cơ hội và thách thức đối với việc phát triển Du lịch ở các nước châu Á. Nhà Xuất bản Toàn cầu IGI nổi tiếng với việc xuất bản hơn hơn 3.300 sách chuyên khảo, 160 tạp chí thuộc lĩnh vực Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Khoa học Xã hội, Môi trường Du lịch…

JW Marriott Phuket Resort and Spa ở Thái Lan. Với việc được cấp các Chứng chỉ quốc tế từ các đại học danh tiếng thế giới qua huấn luyện và chuyển giao chương trình, tin chắc rằng sinh viên Duy Tân sẽ có cơ hội tiếp cận các vị trí nghề nghiệp tốt hơn ở trong nước và quốc tế, đáp ứng được yêu cầu khắt khe về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập”. Là một người yêu nghề và đã dành nhiều thời gian nghiên cứu quá trình phát triển của Du lịch, đặc biệt là Du lịch Đà Nẵng để định hướng cho sinh viên trong học tập, ThS.Nguyễn Công Minh - Trưởng Khoa Du lịch, ĐH Duy Tân cho biết: “Được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế của ĐH Bang Pennsylvania, sinh viên theo học ngành Du lịch tại ĐH Duy Tân luôn được các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao về kiến thức cùng kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Sinh viên Duy Tân đã được nhiều resort 5 sao, khách sạn, nhà hàng và công ty du lịch-lữ hành hàng đầu như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Four Seasons The Nam Hai, Hyatt Regency Danang Resort & Spa, Saigontourist , Vitours... tiếp nhận thực tập và tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, nhiều sinh còn được tiếp nhận thực tập có lương tại Crowne Plaza Bangkok vàở Thái Lan. Với việc được cấp các Chứng chỉ quốc tế từ các đại học danh tiếng thế giới qua huấn luyện và chuyển giao chương trình, tin chắc rằng sinh viên Duy Tân sẽ có cơ hội tiếp cận các vị trí nghề nghiệp tốt hơn ở trong nước và quốc tế, đáp ứng được yêu cầu khắt khe về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập”.

Nguyễn Hà