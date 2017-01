Theo đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, năm 2017 vẫn chỉ có một đơn vị tuyển sinh trình độ CĐ quân sự là Trường Sĩ quan không quân (năm ngoái có 120 chỉ tiêu), còn lại tất cả các trường khác sẽ chỉ tuyển sinh trình độ ĐH với tổng chỉ tiêu dự kiến sẽ như năm ngoái (khoảng 14.500). Tuy nhiên, chỉ tiêu cụ thể của từng trường có thể sẽ thay đổi. Các trường vẫn sẽ xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống nhưng một số trường sẽ xem xét để đưa thêm tổ hợp A1 vào xét tuyển.



Đầu tháng 2.2017, Cục Nhà trường sẽ chính thức thông báo các thông tin chi tiết về tuyển sinh khối trường quân đội.

Đại tá Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Bộ Công an, cho biết năm 2017 ngành công an không tuyển sinh hệ CĐ và TCCN mà sẽ chỉ tuyển sinh hệ ĐH. Lý do nhu cầu tuyển dụng nhân lực các trình độ CĐ, TCCN của các đơn vị trong ngành quá ít.

Trong những năm gần đây chỉ tiêu tuyển sinh của khối ngành công an giảm mạnh. Nếu như năm 2015 tổng chỉ tiêu toàn ngành là 9.500 thì năm 2016 còn 5.000; trong đó ĐH giảm từ 4.500 xuống 3.200; CĐ từ 1.100 giảm xuống còn 600; TC từ 2.900 giảm xuống còn 1.000.

Quý Hiên