Sự khác biệt không nhỏ







Tuyển sinh năm 2017 EIU xét tuyển theo 2 phương thức là: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT từ ngày 1.6.2017 với điều kiện xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) (hay tổng điểm trung bình cả năm của các môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xin xét tuyển đạt từ 18 trở lên), điểm trung bình chung cả năm lớp 12 từ6,0 trở lên và hạnh kiểm loại khá trở lên.





Thống kê mới nhất của EIU, sau khi tốt nghiệp 12 tháng, tỷ lệ bình quân sinh viên (SV) EIU có việc làm và học nâng cao trình độ đạt 96%. Trong đó, có SV chuyển tiếp du học bậc Master (New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản…) và một số SV tự lập doanh nghiệp (DN) hoặc tự tạo việc làm.

Đáng chú ý là nhiệm sở của SV tốt nghiệp phân bổ tại nhiều cơ quan trong nước và nước ngoài: khi phỏng vấn kiểm tra năng lực, họ đã chấp nhận tuyển dụng mà chưa đòi hỏi phải có bằng tốt nghiệp chính thức, không yêu cầu thủ tục thi công chức và có lương khởi điểm tốt như: Google Malaysia, Intel HCMC, Citi Bank, Phòng Thương mại Việt - Mỹ, Samsung, Công ty Canada Camso, Bệnh viện quốc tế Becamex...

Mới đây, nhiều DN đã có cuộc trao đổi với nhà trường về những SV tốt nghiệp đang đi làm tại những DN trong nước và quốc tế. Hầu hết các DN có những phản hồi rất tích cực về chất lượng SV đã được EIU đào tạo; sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và đặc biệt nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc kể cả trong nước và quốc tế.

Cụ thể như anh T.T.Trọng (cựu SV Khoa Kỹ thuật EIU), sau khi tốt nghiệp đã được công ty chuyên sửa chữa máy móc thiết bị và tư vấn hoạt động quản lý tuyển dụng. Qua quá trình làm việc, anh được công ty đánh giá cao năng lực, tác phong làm việc và mỗi năm được cử đi đào tạo nâng cao tại Thái Lan, Malaysia với mong muốn anh Trọng làm việc lâu dài cho công ty. Hay như trường hợp anh T.T.Anh (cựu SV Khoa Quản trị kinh doanh), hiện đang làm quản trị nhân sự trong công ty 100% vốn FDI chuyên ngành may mặc ở khu công nghiệp VSIP 1 (TX.Thuận An, Bình Dương), được công ty đánh giá là người có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và có sự khác biệt không nhỏ so với những người làm cùng chuyên ngành.

Hiểu những gì doanh nghiệp cần



EIU đã thực hiện ngay cuộc khảo sát thực tế 106 DN và lấy ý kiến đánh giá của người sử dụng lao động để xác định mục tiêu, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại các khu công nghiệp về các ngành nghề như: kỹ thuật (điện, điện tử; phần mềm, truyền thông và mạng máy tính); điều dưỡng và QTKD (tài chính, kế toán, quản trị nguồn nhân lực...).

Tổ hợp xét tuyển vào EIU: A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), A01 (toán, lý, anh), D01 (toán, văn, Anh). Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh với chuẩn IELTS 6.0. EIU luôn chú trọng đến việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và các tổ chức giáo dục nhằm phát triển chương trình đào tạo ngày một tiên tiến. EIU đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, trường đại học uy tín như: Hội đồng Anh, ĐH Portland State Mỹ, Tập đoàn giáo dục YIC Nhật Bản… Từ năm 2011, EIU đã ký kết hợp tác với nhiều DN trong các khu công nghiệp như VSIP, Mỹ Phước, Bệnh viện Mỹ Phước, Bệnh viện quốc tế Becamex, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, đảm bảo sinh viên EIU được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế.

Trương Huyền