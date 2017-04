Dòng chữ được phát hiện vào ngày 13.4. Nội dung cho biết vụ xả súng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 24 phút sáng 18.4. Nhà trường đã lập tức liên hệ với cảnh sát để điều tra vụ việc, theo Mirror.

“Trường sẽ bị xả súng vào lúc 10 giờ 24 phút ngày 18.4.2017. Sẽ có 17 học sinh làm việc này. Họ sẽ nhắm đầu tiên vào giáo viên và ban quản trị nhà trường, sau đó là giết từng học sinh”, thông điệp viết.

Nhà trường tình nghi một học sinh dính líu đến vụ việc. Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn chưa khẳng định thông tin này. Họ đã tăng cường an ninh vào ngày 18.4, theo Idaho Press-Tribune.

Các nhà điều tra đang tìm bằng chứng và xem lại hình ảnh trên camera giám sát để tìm ra ai là kẻ viết lời đe dọa. Trước đó, các bức ảnh chụp lại thông điệp này đã lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Hiệu trưởng ngôi trường trên Will Barber đã viết thư trấn an phụ huynh, thông báo nhà trường đã biết về lời đe dọa và liên hệ với cảnh sát để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống cho học sinh.

tin liên quan Cô giáo xinh đẹp nổi tiếng vì sống chung với rắn Cô giáo mầm non Kheny Berco đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Philippines không chỉ nhờ xinh đẹp mà còn từ sở thích đặc biệt.

“Sự an toàn và sức khỏe của học sinh và nhân viên nhà trường là điều ưu tiên của học khu Nampa và sở cảnh sát thành phố”, người phát ngôn học khu Kathleen Tuck cho biết.

“Chúng tôi đánh giá cao những phụ huynh đã gọi điện thông báo vụ việc và mong muốn mọi người sẽ tiếp tục nếu thấy hoặc nghe điều gì tương tự”, người phát ngôn nói thêm.

Ngọc Quý