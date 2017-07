Em nghe nói ĐH Nguyễn Tất Thành trực thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Vậy trường có ngành nào về may mặc không?

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình: Trường xuất phát từ Tập đoàn dệt may Việt Nam. Gốc là dệt may nên trường có đào tạo ngành công nghệ may bậc CĐ. Trường đang làm đề án xin đào tạo 2 ngành mới là dệt may và thiết kế thời trang bậc ĐH.

Các em vừa học vừa thực tập tại các công ty dệt may. Trong thời gian này được hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở.