Muốn vào ngành công an nhưng phải chọn luật Ông Mai Đức Thắng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trương Vĩnh Ký (Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết thông thường mọi năm HS đều chọn thi các môn tự nhiên vì ngay từ đầu đã có định hướng theo đuổi các ngành như quản trị kinh doanh, kinh tế... Tuy nhiên, năm nay quy định HS được chọn 2 bài thi tổ hợp nên đã có khoảng 8 - 9% HS đăng ký bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội. Những HS chọn bài thi này hầu hết là có định hướng thi vào ngành luật, công an và đã đầu tư thời gian để ôn luyện từ đầu năm. Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh năm nay ngành công an không xét tổ hợp môn văn - sử - địa mà xét toán - văn - sử. Chính vì thế, để an toàn HS đành phải dành ưu tiên hơn cho ngành luật. Tức là thay vì đầu tư thời gian luyện thi môn toán để vào được ngành công an thì những HS này vẫn giữ bài thi khoa học xã hội và chuyển hướng thi ngành luật. Lam Ngọc