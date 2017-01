Dáng chuẩn, gương mặt ấn tượng, gu ăn mặc thời thượng là những gì người ta nhận xét về cô gái gốc Do Thái Danielle Bernstein - chủ của blog We Wore What. Bước sang tuổi 24, Danielle Bernstein sở hữu hơn 1,6 triệu người theo dõi trên trang mạng Instagram.