Ngoài ra, có tới 63% thừa nhận họ chưa một lần có người yêu. Đây là kết quả khảo sát hơn 5.000 người độc thân do Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội Nhật thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều thanh niên Nhật ngại làm quen, không dám hẹn hò vì sợ bị từ chối hoặc không có nhu cầu sinh lý do có thể thỏa mãn với các sản phẩm khiêu dâm.

Bên cạnh đó, lý do tài chính và không chịu áp lực cưới hỏi như trước đây cũng khiến giới trẻ xứ mặt trời mọc không muốn hẹn hò.

Tờ The Independent dẫn lời các chuyên gia cảnh báo số người trẻ độc thân tại Nhật có thể sẽ còn tăng cao vì ngày càng nhiều thanh niên không có ý định kết hôn. Tình trạng này khiến chính phủ hết sức lo ngại về vấn đề dân số. Thống kê cho thấy số trẻ chào đời ở nước này lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 triệu trong năm ngoái.

Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội Nhật dự đoán dân số nước này hiện là 127 triệu người sẽ giảm xuống còn khoảng 88 triệu người vào năm 2065.

Huỳnh Thiềm