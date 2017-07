Chung sức trẻ xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn Trong khuôn khổ chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2017, sáng 16.7, Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Đoàn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM và Quận đoàn 1 ký kết thực hiện chương trình “Chung sức trẻ xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Chị Đặng Mỹ Ly, Bí thư Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết: “Với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện để phục vụ cộng đồng, chúng tôi hướng đến tuyên truyền tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ; kỹ năng thoát hiểm khi có xảy ra sự cố, hướng dẫn sử dụng điện, gas an toàn, tiết kiệm cho người dân. Ngay sau buổi ký kết, các thợ điện của Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiến hành thực hiện cải tạo, bó gọn và lắp đặt các bộ đèn chiếu sáng dân lập tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, Q.1, P.Nguyễn Cư Trinh, TP.HCM. Tuyết Trang