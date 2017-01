Cuộc thi The Olam Prize For Innovation In Food Security vừa được phát động. Thí sinh có thể tham gia bằng những dự án nghiên cứu liên quan chủ đề an ninh lương thực trên toàn thế giới, đặc biệt ở khía cạnh chuỗi cung ứng nông nghiệp.