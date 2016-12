Đây là ngày đẹp nhất đời em

Em ngỡ ngàng lắm! Đây là ngày đẹp nhất trong cuộc đời em! Em không thể nào quên! Phạm Thị Huỳnh Nga "Đây là ngày đẹp nhất. Đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em. Em không ngờ mình được cùng chơi, kể truyện, múa hát cùng các bé như vậy. Em hết sức bất ngờ và xúc động lắm", Nga nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc, mắt đỏ hoe.

Nga chia sẻ: Khi đi trên xe đến đây, em chỉ nghĩ là đến chỗ để phỏng vấn giống hôm qua. Khi đến trường mầm non, em không nghĩ là đến trường mầm non. Không nghĩ là mình đã ở trường mầm non, được các cô giáo và các bé đón chào như vậy. Em càng không nghĩ là mình được vào lớp cùng chơi, làm cô giáo của các bé".

"Em ngỡ ngàng lắm! Đây là ngày đẹp nhất trong cuộc đời em! Em không thể nào quên!", Nga khóc, nấc nghẹn trong cảm xúc.