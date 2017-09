Người muốn chinh phục những 'nóc nhà thế giới'

Tôi rất ấn tượng khi bạn cầm lá cờ VN tung bay trên nóc nhà châu Âu. Bạn có thể diễn tả cảm xúc lúc đó của mình?

Thực sự khi đó tôi rất cảm động, chảy nước mắt. Hạnh phúc vì đã vượt qua giới hạn của chính mình.

Ngày hôm đó có nhiều người trong đoàn Malaysia đi chung phải bỏ cuộc. Ban đầu có 17 người đi, nhưng sau chỉ còn 3 người. Bản thân tôi nhiều lần nghĩ không lên được do thời tiết hôm ấy không tốt, cảm thấy kiệt sức và ngay cả bạn dẫn đường cũng khuyên đi xuống. Lúc đó phải nói là rất mệt mỏi và đau đớn do thiếu

ô xy, say độ cao và cơ thể mình không hoàn toàn theo ý mình nữa do rét, không khí loãng...