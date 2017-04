Nhiều người trẻ ở Sài Gòn thu nhập tới chục triệu/tháng nhưng vẫn than không đủ sống, thậm chí là phải vay mượn thêm. Tại sao lại như vậy, Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Cao Thị Thùy Liên - Giám đốc phát triển sản phẩm dịch vụ và đào tạo (Công ty BeRich, TP.HCM), chuyên gia đào tạo những khóa kỹ năng quản lý tài chính cá nhân - về vấn đề này.

Có dịp tiếp xúc với các bạn trẻ qua các khóa đào tạo, tôi nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là do nhiều bạn chưa nhận thấy sự cần thiết phải dành dụm cho tương lai. Điều này là do chúng ta chưa có thói quen hoạch định dài hạn. Có thể trong ngắn hạn vài tháng hay 1 - 2 năm cuộc sống khá ổn không có gì phải lo, nhưng hầu hết lúc ngồi lại xem xét dài hạn đều bị thâm hụt. Khi tính ra con số cụ thể thì tự khắc ta chủ động tiết chế được ngay, nên rốt cuộc là do chúng ta cho rằng không cần thiết, chứ không phải là không làm được.

* Xin chào thạc sĩ Thùy Liên, theo bà vì sao nhiều người trẻ làm văn phòng thu nhập 10 triệu/tháng nhưng không tính được bài toán chi tiêu hợp lý và ít tiết kiệm được?