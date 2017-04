Trong bối cảnh này, các tình nguyện viên thuộc Hiệp hội Cựu sinh viên Trường đại học Charleston tại TP.Charleston, bang Nam Carolina, đã mở chiến dịch quyên góp tiền nhằm giúp sinh viên nghèo.

Theo tờ The Post and Courier, chương trình mang tên Swipe away student hunger (tạm dịch: Chống đói cho sinh viên) đặt mục tiêu quyên góp đủ tiền để thanh toán khoảng 1.000 bữa ăn cho sinh viên vượt khó trong học kỳ tới. Bên cạnh đó, các trường Đại học Clemson ở TP.Clemson, Đại học Nam Carolina ở TP.Columbia và Đại học Coastal Carolina ở TP.Conway (đều thuộc Nam Carolina) cũng đã mở nhiều chiến dịch tăng cường bữa ăn cho sinh viên. The Post and Courier dẫn kết quả khảo sát 3.765 sinh viên tại 34 trường đại học ở 12 bang tại Mỹ năm 2016 cho thấy gần 50% trong số này từng phải nhịn ăn.

Danh Toại