Sắc màu phong thủy của người trẻ trong năm mới

Anh Đỗ Biên Thùy - họa sĩ thiết kế Nhà xuất bản Trẻ, chuyên gia nghiên cứu phong thủy chia sẻ với độc giả Thanh Niên Tuần San về những sắc màu có ngũ hành hỗ tương hay cộng hưởng với ngũ hành mệnh vận mang lại may mắn, bình an và tài lộc.

Kim

Những người mệnh Kim gồm các tuổi như Giáp Tý, Ất Sửu, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Canh Thìn, Tân Tị, Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Dần, Quý Mão, Nhâm Thân, Quý Dậu. Năm nay, ngũ hành của người mệnh Kim bị ngũ hành năm khắc nhập, vì thế sẽ yếu thế nhất so với các hành khác. Người mệnh Kim nên chọn các loại màu sắc mang yếu tố hành Kim hoặc Thổ là tốt nhất: màu vàng hoàng kim, cam đất, nâu đất, vàng đất. Mệnh Kim năm nay nên tránh dùng các loại màu sắc mang yếu tố hành Hỏa như màu đỏ, cam sặc sỡ vì những màu này thuộc Hỏa càng làm suy yếu thêm hành Kim của bản mệnh.

Thủy

Những người mệnh Thủy gồm các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tý, Đinh Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tị, Nhâm Tuất, Quý Hợi trong năm Đinh Dậu 2017 được hưởng nhiều cơ hội tốt do hành mệnh Thủy khắc xuất cho hành Hỏa của năm, tức là một năm đầy thắng lợi từ sự cố gắng của bản thân. Vì thế, để gia tăng sự may mắn và tài khí thêm mạnh mẽ, người mệnh Thủy nên chọn những màu sắc hành Kim để được sinh nhập cho mệnh như màu vàng ánh kim, trắng, trắng ánh kim, vàng. Mang thêm trang sức ánh kim như trang sức vàng, bạch kim, ngọc trai, đồng hồ kim loại. Phụ kiện trang sức cũng nên chọn các màu có ánh kim như màu đồng, màu trắng inox hay bạch kim, vàng hoặc những màu đồng hành với mạng Thủy như xanh dương, xanh da trời, tím, đen cũng cho kết quả tốt.

Mộc

Những người mệnh Mộc gồm các tuổi như Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Dần, Tân Mão, Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tý, Quý Sửu, Nhâm Ngọ, Quý Mùi năm nay ngũ hành mệnh bị sinh xuất, vì thế bị yếu thế. Để củng cố hành mệnh vững vàng chuyển yếu thành mạnh, người mệnh Mộc nên gia tăng bằng các sắc màu đồng hành và phù sinh cho mệnh như: Màu xanh lá, xanh dương, xanh da trời, tím, đen. Năm 2017, người mệnh Mộc nên kỵ những loại màu sắc trắng và vàng kim, cam, đỏ.

Hỏa

Những người mệnh Hỏa gồm các tuổi Giáp Thìn, Ất Tị, Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Dần, Đinh Mão, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi nói chung năm nay tốt trung bình vì hành mệnh đồng hành với ngũ hành của năm. Để gia tăng khí thế, nên chọn những loại màu đồng hành hoặc sinh nhập cho mình như xanh lá cây, xanh chuối, vàng, cam, đỏ và các gam màu nóng. Người mệnh Hỏa nên tránh những loại màu mang yếu tố hành Thủy như xanh dương, tím, đen, những màu này sẽ khắc mệnh dễ khiến bạn gặp những bất lợi về tài khí.

Thổ

Những người mệnh Thổ gồm các tuổi như Bính Thìn, Đinh Tị, Bính Tuất, Đinh Hợi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, do năm Đinh Dậu là năm hành Hỏa nên những người mệnh Thổ sẽ được sinh nhập, là một năm gặp nhiều may mắn và thuận lợi trên nhiều phương diện. Do đó, cần chú trọng gia tăng các yếu tố may mắn cho mình bằng cách củng cố hành mệnh cho vững vàng hoặc những màu thuộc hành Hỏa để được sinh nhập. Các loại màu người mệnh Thổ nên chọn trong năm 2017 là những màu phù sinh hay đồng hành với mệnh như màu vàng nóng, vàng đất, nâu đất, đỏ đô, cam, đỏ và hầu hết những màu sắc có yếu tố ấm nóng.

Màu sắc có những giá trị ngũ hành rất cụ thể và mạnh mẽ nên có giá trị hỗ trợ cho hành bản mệnh của mỗi người, mang lại may mắn, bình an và tài lộc, ngược lại nếu những màu sắc đẹp nhưng lại khắc với hành bản mệnh thì lại góp phần mang đến vận rủi. Việc chọn lựa màu sắc cho trang phục, phụ kiện vừa có ý nghĩa làm đẹp vừa giúp tiếp thêm lực cho vòng khởi động đầu năm, nên chọn cho mình trang phục có màu sắc thật đẹp, phù hợp những giá trị phong thủy để đón vận may và sự bình an.

An Khuê