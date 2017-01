Ngày 16.1, Barack Obama sẽ chính thức chuyển giao quyền lực Tổng thống cho ông Donald Trump. Trong những ngày này, website, tài khoản mạng xã hội, và YouTube chính thức của Nhà Trắng đăng nhiều đoạn video, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của ông Obama và Đệ nhất Phu nhân Michelle LaVaughn Robinson Obama.

VIDEO: Khoảnh khắc Suboi đọc rap trước Tổng thống Mỹ Barack Obma

Ngày 5.1, Twitter của Nhà Trắng treo dòng tweet: “Trong tám năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử chứng minh 'Chúng ta có thể làm được'. Đó là nhờ ngài" và dẫn link trang web để người dân Mỹ cũng như người dân khắp thế giới chia sẻ những khoảnh khắc có ý nghĩa nhất với họ khi nhắc đến ông Barack Obama, đặc biệt gắn với khẩu hiệu “Yes, we can”*.

Tweet này cũng đăng kèm clip mang tên “Yes We Can: People Share Their Most Memorable Moments from the Obama Presidency” (tạm dịch: Đúng, chúng ta có thể: Người dân chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của họ khi Obama giữ chức Tổng thống) có sự xuất hiện của nữ rapper Việt Nam - Suboi (nghệ danh của Hàng Lâm Trang Anh).

Trong clip, hình ảnh ông Barack Obama trong buổi gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALL) khi ông đến thăm Việt Nam ngày 25.5.2016, đặc biệt là giây phút ông Obama chọn nghe câu hỏi của Suboi, yêu cầu cô đọc rap tiếng Việt đều được chiếu lại.

Cũng trong clip của Nhà trắng thực hiện nói trên, Suboi đã có lời chia sẻ đầy cảm xúc khi nhớ lại dịp gặp gỡ hiếm có này: "Khoảnh khắc mà Tổng thống Obama chọn tôi, tôi đã rất vui. Cảm xúc của tôi lúc đó giống kiểu: “Tôi phải là người dành câu hỏi cuối cùng cho ông ấy mới được! Tôi xúc động đến phát khóc. Cảm ơn Tổng thống Obama rất nhiều vì đã tới Việt Nam”.

Vào thời điểm đó, Suboi từng chia sẻ với Thanh Niên: "Em giơ tay ngay từ đầu nhưng mãi mà không được gọi nên em phải đứng phắt lên, dang tay, giậm chân..." trước khi được Tổng thống Mỹ Barack Obama chú ý đến. Và khi ấy, Obama hài hước nói: “Mời cô gái ở đằng kia. Tôi mà không trả lời câu hỏi của cô ta, chắc tôi bị đánh mất!”. Suboi cho biết cô rất hài lòng vì đã được Tổng thống Mỹ Obama... lắng nghe. Còn với nội dung trả lời của ông, Suboi nói rằng cô vẫn còn phải tìm câu trả lời khác cho riêng mình. “Nhưng câu trả lời của Tổng thống đã cho tôi một hy vọng mới, một sự xác nhận để thêm niềm tin vào công việc mình đang làm".

Sau khi xuất hiện clip tri ân Obama, Suboi đã ngay lập tức chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Hình ảnh của Suboi trò chuyện cùng Tổng thống Obama ( 0:34- 0:50) vừa được Nhà Trắng của Mỹ đăng tải trong video dài 5 phút ghi lại những giây phút đáng nhớ nhất trong suốt 8 năm nhiệm kỳ Tổng thống của Barack Obama, đồng hành cùng với hàng loạt những ngôi sao, người nổi tiếng khác của Mỹ và thế giới: Tom Hanks, Leonardo Dicaprio, Bill và Melinda Gates, Kobe Bryant, Ellen Degeneres, John Legend, Chance the rapper, Aung San Suu Kyi, Harry Belafonte, Gloria Steinem, Kerry Washington, Samuel Jackson. Cảm ơn Nhà Trắng và Tổng thống Obama”.

Dù thời lượng xuất hiện của Suboi trong clip nói trên tính bằng giây nhưng đây có lẽ là kỷ niệm không thể quên của cô với vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ - ông Barack Obama.

“Yes, we can” (Tạm dịch: Đúng, chúng ta có thể) được Tổng thống Barack Obama nói lần đầu vào tháng 1.2008 tại New Hampshire, Mỹ. Trong tám năm qua, những từ này trở thành tư tưởng cốt lõi để Tổng thống Mỹ hành động với cam kết vì sự tiến bộ của người dân Mỹ. Nó cũng được cho là truyền cảm hứng cho người dân Mỹ, người dân ở nhiều nơi trên thế giới, khiến họ hành động vì chính cộng đồng của mình.

Tạ Ban - Ngọc Mai