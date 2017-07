Số liệu thống kê được công bố trong tháng 6 cho thấy có hơn 1.200 người dưới 25 tuổi tại San Francisco (Mỹ) phải sống lang bạt ngoài đường. Thành phố này cũng xếp thứ hai trên toàn quốc về tỷ lệ người vô gia cư. Theo Đài ABC 7, cứ 100.000 dân thì có 795 người không có nhà ở, trong khi tỷ lệ tại New York là 887/100.000 người.

tin liên quan Nữ sinh 18 tuổi quyên góp băng vệ sinh cho người vô gia cư Tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng Nadya Okamoto, tân sinh viên Đại học Harvard, đã là người sáng lập và điều hành chương trình quyên góp băng vệ sinh cho phụ nữ vô gia cư trong suốt 2 năm qua.

Nạn nhân của bạo hành

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố. Nhiều thanh thiếu niên do hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ đã phải sống trong các trung tâm từ thiện xã hội. Tuy nhiên, vì các vấn đề như bị bắt nạt, cảm thấy tủi thân và bị bỏ rơi nên khi đủ lớn, họ thà dọn ra ngoài chịu cảnh màn trời chiếu đất. Giám đốc Sherilyn Adams của tổ chức chuyên giúp đỡ người trẻ vô gia cư Larkin Street Youth Services cho biết người trẻ vô gia cư dễ trở thành nạn nhân của tội phạm, bạo hành, tấn công tình dục, cũng như có nguy cơ cao bị lôi kéo sa ngã. Theo bà Adams, khác với những người vô gia cư lớn tuổi, các bạn trẻ “bụi đời” không chỉ cần giúp đỡ về tiền bạc, quần áo mà cả sự định hướng, bảo bọc để không vứt bỏ hết tương lai còn dài phía trước.

“Trên toàn San Francisco, chúng tôi có nhiều chương trình nhà thiện nguyện để cung cấp cho người trẻ chỗ trú chân ổn định, tiếp đó là tạo điều kiện để họ thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoặc lý tưởng hơn là đưa họ trở lại với cuộc sống tự lập”, bà Adams cho ABC 7 hay. Bên cạnh đó, Larkin Street Youth Services còn hỗ trợ giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe…

Truyền thông vào cuộc

Trước tình trạng đáng báo động nói trên, hơn 70 cơ quan truyền thông tại San Francisco quyết định hợp tác trong dự án SF Homeless Project để thu hút sự chú ý của chính quyền cũng như cộng đồng về vấn đề này. “Đối với một trong những thủ phủ công nghệ và tài chính năng động của đất nước như San Francisco, sự tồn tại của người trẻ vô gia cư là điều hết sức vô lý”, bức thư của đại diện dự án gửi đến cộng đồng và chính quyền viết.

Từ 30.6, các báo đài tham gia dự án sẽ liên tục đưa tin tức, chia sẻ những câu chuyện về người vô gia cư trẻ để vấn đề được xem xét qua nhiều lăng kính, từ đó thúc đẩy giới hữu trách và cộng đồng chung tay tìm giải pháp. Trong khi đó, tại TP.Seattle, bang Washington, các hãng truyền thông trong 2 năm qua cũng lập ra dự án tương tự nhằm mang lại tiếng nói cho người vô gia cư, những người mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy trên đường nhưng lại hiếm khi được lắng nghe, theo trang Seattle Post-Intelligencer.

tin liên quan Từ con nghiện ma túy trở thành chủ chuỗi cửa hàng triệu đô 46 tuổi, Khalil Rafati đã từng nếm trải đủ cảnh 'lên voi xuống chó'. Từ một con nghiện heroin, anh vươn lên trở thành triệu phú sở hữu chuỗi 6 cửa hàng sinh tố, thực phẩm sạch tại thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ).

Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận như Taking It To The Streets, Homeless Youth Alliance cũng đưa ra nhiều chương trình để người trẻ vô gia cư tham gia công việc xã hội như quét dọn đường phố, tẩy xóa tranh tường... Đổi lại, họ được nhận vào sống ở nhà cộng đồng, được học kỹ năng nghề nghiệp cũng như hỗ trợ định hướng cuộc sống.

Không chỉ riêng ở San Francisco, những hoạt động tương tự cũng đang được tiến hành sôi nổi trên khắp nước Mỹ. Tại TP.Spokane, bang Washington, tình nguyện viên thuộc Tổ chức Volunteers of America mỗi tuần đều tỏa ra các tuyến đường để giúp đỡ người vô gia cư trẻ lẫn già. “Nếu họ cần nước uống, đồ ăn và những gì trong khả năng, chúng tôi đều giúp đỡ họ”, anh James Payne thuộc nhóm tình nguyện cho biết. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng tổ chức chương trình “100 bạn trẻ, 100 ngày” với mục tiêu giúp 100 người trẻ vô gia cư thoát cảnh màn trời chiếu đất và tính đến hôm qua, đã có 50 người được giúp đỡ, theo Đài KREM TV.

Vi Trân