Miền Trung mưa nhỏ và nước lũ đang rút dần, trong khi đó miền Nam nắng nhiều nên khá oi nóng, thiếu cảm giác se lạnh mùa Giáng sinh.

Từ 27.12 đến cuối năm, thời tiết sẽ thay đổi nhiều do cơn bão Nockten đi vào Biển Đông sau khi vượt qua miền trung Philippines vào chiều tối 26.12. Nockten sẽ trở thành bão số 10, có hướng di chuyển phức tạp do không khí lạnh có cường độ tràn về mạnh và liên tục được bổ sung từ 27 - 31.12, gây ra gió mùa đông bắc mạnh. Sau đó, bão sẽ suy yếu và đổi hướng di chuyển xuống các vùng biển phía nam, có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển Nam bộ, gây mưa trái mùa trên diện khá rộng trong những ngày cuối năm, vùng ven biển có nơi mưa khá to. Đối với ngư dân chú ý trên biển có thời tiết xấu, mưa giông và gió giật mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền.

Miền Trung sẽ bắt đầu một đợt mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, gió giật mạnh do tác động bởi không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão, khả năng lũ quay trở lại và tình hình ngập lụt, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra.

Trong khi đó miền Bắc trời chuyển rét, có nơi mưa nhỏ từ giữa đến cuối tuần (Tết dương lịch) do không khí lạnh mạnh tràn về, nhiệt độ giảm nhanh và rét cả ngày đêm, nhiệt độ thấp nhất hầu hết 11 - 15oC, vùng núi cao từ 1.500 m trở lên có thể giảm còn 5 - 8oC hoặc thấp hơn như Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, Ngân Sơn, đèo Ô Quý Hồ… nhiều khả năng băng giá nhẹ xuất hiện vài nơi.

Như vậy, vụ đông xuân năm nay mùa mưa bão ở khu vực phía nam sẽ kết thúc muộn, vẫn còn khả năng có ATNĐ hoặc bão hoạt động trên vùng biển nam Biển Đông trong những tháng đầu năm 2017 (nửa cuối đông xuân).

Trời rét và sương mù, mưa phùn nên miền Bắc cần tập trung trị bệnh đạo ôn trên mạ và các trà lúa đông xuân sạ sớm, đợt rét này kéo dài nên chống rét cho mạ.

Miền Nam hầu hết diện tích lúa đông xuân đang xuống giống cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy di trú, vệ sinh đồng ruộng, kỹ thuật canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”, giảm phun thuốc đầu vụ. Trời lạnh về đêm và sương mù nên bệnh đạo ôn lá có thể gây hại trên lúa đông sớm đang đẻ nhánh. Các nhà vườn trồng mai tết chú ý thời tiết Nam bộ, TP.HCM ban ngày nắng nhiều và khá nóng trong 3 - 4 ngày tới, sau đó lạnh và mưa trái mùa, cây mai kiệt sức và nở sớm, rụng bông. Sâu bệnh cũng có thể gây hại đối với cây hồ tiêu ở Tây nguyên và miền Đông, bệnh chết nhanh chết chậm có xu hướng tăng, và chú ý trừ rệp sáp gốc và rễ.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan