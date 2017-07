Biệt thự, nhà phố tăng lượng bán Theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea), thị trường bất động sản (BĐS) sẽ vẫn còn nằm trong chu kỳ tăng trưởng, nhưng sẽ tiếp tục xu thế chững lại so với năm 2016, dự báo trong giai đoạn 2017 - 2020 sẽ có sự điều chỉnh lớn để giải quyết tình trạng lệch pha cung - cầu hiện nay, giúp thị trường trở lại hướng phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

Cụ thể, sẽ có sự chuyển hướng mạnh sang phân khúc thị trường BĐS có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình, có thu nhập thấp đô thị; hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án (M&A) sẽ phát triển mạnh hơn trước đây, nhất là sau thời điểm 15.8.2017 là ngày nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu có hiệu lực thi hành; dòng vốn đầu tư từ nước ngoài và nguồn kiều hối vẫn tiếp tục là nguồn lực quan trọng trong thời gian tới; cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư như internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo; và xu thế phát triển các dự án BĐS xanh, thân thiện môi trường, an toàn, đầy đủ tiện ích là những đòi hỏi mới của người tiêu dùng mà nhà đầu tư phải đáp ứng. Bên cạnh đó, hiện nay cũng đã xuất hiện một số yếu tố tiềm ẩn rủi ro trên thị trường như hiện tượng lệch pha cung - cầu, có sự gia tăng mạnh các nhà đầu tư thứ cấp, hoặc nguồn cung tín dụng có xu hướng tập trung vào một số tập đoàn lớn đầu tư vào phân khúc BĐS cao cấp, nghỉ dưỡng. Sau cơn sốt ảo, nhiều ý kiến lo ngại "bong bóng" BĐS trong năm 2017 nhưng theo HoRea, khó có thể xảy ra, do có sự can thiệp, điều chỉnh ngày càng kịp thời và hiệu quả của nhà nước; do các doanh nghiệp cũng nỗ lực tái cơ cấu đầu tư, định hình lại sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường; và do các nhà đầu tư thứ cấp ngày càng tỉnh táo, am hiểu thị trường hơn. Đặc biệt, các kế hoạch thuộc “Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 sẽ là động lực thúc đẩy thị trường BĐS TP...

* Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2017 của Công ty JLL vừa công bố cho thấy trong quý này lượng biệt thự và nhà phố mở bán (chủ yếu tại Q.2, Q.9 và H.Nhà Bè) đạt 1.381 căn, tăng 3% theo quý và 40% theo năm; lượng bán đạt 1.501 căn, tăng 29% theo quý và gấp 2 lần theo năm. Trong khi đó, lượng căn hộ mở bán đạt 7.631 căn, giảm 11% theo quý và 14% theo năm, nhưng nhu cầu vẫn cao ở phân khúc giá thấp. Giá bán căn hộ trong quý 2 tăng 1 - 2% theo quý ở thị trường sơ cấp nhưng giảm 1,5% ở thị trường thứ cấp do lượng cung tăng mạnh; biệt thự, nhà phố cũng tăng giá bán khoảng 5 - 7% theo năm ở thị trường thứ cấp. Nguồn cung mới của căn hộ được kỳ vọng đạt từ 25.000 - 27.000 căn; biệt thự và nhà phố đạt hơn 4.000 căn trong năm 2017.

Mai Ka - M.Khanh