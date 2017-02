Giá mua - bán tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lên 37,57 - 37,97 triệu đồng/lượng; Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lên 37,6 - 37,99 triệu đồng/lượng, tăng 170.000 đồng/lượng so với chiều 2.2. Cùng thời điểm trên giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức 35,28 - 35,73 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tăng 540.000 đồng/lượng so với phiên cuối năm. Đến đầu giờ chiều, vàng quay đầu giảm giá 240.000 - 340.000 đồng/lượng so với buổi sáng, tại Công ty SJC giá mua bán vàng giảm còn 37,23 - 37,63 triệu đồng/lượng; PNJ giảm còn 37,35 - 37,75 triệu đồng/lượng… Trong suốt ngày 3.2, giá vàng thế giới chỉ biến động nhẹ, giảm từ 3 - 4 USD/ounce so với ngày 2.2, còn 1.213 USD/ounce.



Tại các điểm kinh doanh vàng có tiếng ở Hà Nội như phố Trần Nhân Tông của Bảo Tín Minh Châu, Giang Văn Minh của Công ty SJC Sài Gòn đã xuất hiện người mua vàng. Thế nhưng đến chiều, lượng khách hàng vắng hẳn. Báo cáo của Bảo Tín Minh Châu lượng khách giao dịch tại các chi nhánh của thương hiệu này tiếp tục đông đúc ngay từ sáng sớm mặc dù giá vàng tăng mạnh. Tuy nhiên, qua khảo sát có thể thấy khách hàng vẫn đang rất dè chừng, nhiều cửa hàng thưa thớt, có chăng chỉ vài khách lẻ đến khảo giá. Đại diện Công ty Doji cho hay, giao dịch trong ngày 3.2 khá chậm.

Như vậy chỉ trong 3 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng từ 900.000 đồng đến gần 1,2 triệu đồng/lượng, khoảng cách mua vào - bán có thời điểm quá lớn (chênh nhau tới 400.000 - 500.000 đồng/lượng). Đây là điều bất thường. “Theo quy luật thì giá vàng trong nước phải tăng, giảm cũng vàng thế giới. Nhưng hôm qua vàng quay ngược đầu cho thấy các công ty vàng đang tranh thủ đón sóng hòng kiếm lợi nhuận”, nguyên Thống đốc NHNN Cao Sĩ Kiêm nhận định.

Một chuyên gia có uy tín về vàng nhận định việc để khoảng cách mua vào và bán ra quá lớn cho thấy các công ty vàng đang muốn đẩy rủi ro về phía người dân, thu lãi lớn. “Các công ty vàng đang muốn đẩy hết rủi ro về phía người mua, lợi dụng lực cầu tăng dần trước ngày vía Thần Tài để làm giá. Người mua nên hết sức thận trọng, nếu không dễ bị rơi vào cảnh mua giá cao, bán giá thấp rồi lỗ nặng”, chuyên gia này khuyến cáo.

Lý giải về hiện tượng giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng VN (VGB), nhận xét các đơn vị kinh doanh vàng mua nguyên liệu vàng từ trước tết để sản xuất những sản phẩm phục vụ cho ngày Thần Tài nên vốn ngâm nhiều ngày. Rồi giá USD tự do hiện cũng tăng vượt quá 23.000 đồng/USD, bên cạnh đó giá vàng thế giới đang chứa đựng nhiều yếu tố hết sức bất ngờ từ những quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump… nên các đơn vị kinh doanh vàng tính “đi trước một bước” để tránh rủi ro. Với tốc độ tăng nhanh, giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới 4,5 triệu đồng/lượng. “Mức chênh lệch này tương đương hơn 10% là không ổn”, ông Hải khuyến cáo.

Thanh Xuân - Anh Vũ