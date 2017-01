Lượng giao dịch rút tiền của người dân tại các ATM tăng đột biến và dự báo sẽ vào cao điểm trong vài ngày tới.

Hết xếp hàng đến sợ máy trục trặc

Người dân đến rút tiền tại ATM tăng 30%. Chúng tôi lo ngại nhất là ở các KCN - KCX có số lượng lên tới 285.000 người, số tiền lương thưởng tết lên đến 6.400 tỉ đồng trong tháng 1.2017, trong đó 80% lượng tiền (tương đương 5.700 - 5.800 tỉ đồng) sẽ được chi trả vào tuần cuối của tháng 1

6 giờ tối 19.1, từ khu công nghiệp (KCN) Pou Yuen (Q.Bình Tân, TP.HCM) đi ra, nhiều người vây quanh 2 ATM xếp thành hàng dài chờ rút tiền. Còn 5 người nữa mới tới lượt, một chị công nhân vừa mệt mỏi vừa tỏ vẻ sốt ruột cho hay: "Tôi đứng chờ không sao, mong là máy đừng có trục trặc gì lại mất thời gian, không rút được tiền". Sau khoảng 20 phút, chị này cũng rút được tiền ra về. Quan sát 2 ATM trong 30 phút, chúng tôi chứng kiến hết lượt người này đến lượt người khác vào rút, xung quanh 2 máy ATM trước cổng KCN này lúc nào cũng đông người. Qua câu chuyện với những người đang đứng chờ, họ cho biết rút tiền vào lúc 7 - 8 giờ tối là bình thường, có khi còn khuya hơn để tránh tình trạng xếp hàng chờ đợi.

Nhân viên bảo vệ phòng giao dịch Ngân hàng (NH) TMCP Đông Á (DongABank) nhắc chúng tôi: “Muốn rút tiền thì đứng vào xếp hàng”. Thấy lượt người xếp hàng khá đông, chúng tôi hỏi nhân viên bảo vệ gần đây còn ATM nào khác hay không thì người này hướng dẫn qua phòng giao dịch DongABank Bình Tân, ngay ngã tư Bà Hom.

Theo chỉ dẫn của người này, chúng tôi tìm đến đây và chứng kiến cảnh nhốn nháo của rất nhiều người đến rút tiền khi 2/3 máy tại đây vừa bị hư, chỉ còn 1 máy hoạt động. Trong buồng máy ATM khoảng 6 m2 có tới hơn 20 người chen chúc xếp hàng chờ rút tiền, chưa kể số người đứng bên ngoài. Một đôi trai gái khoảng

20 tuổi không đủ kiên nhẫn bỏ đi tìm ATM khác. Sau khoảng 5 - 10 phút được các nhân viên DongABank sửa chữa, 2 chiếc máy hư đã hoạt động trở lại. Những người đứng chờ bên ngoài lại ùa sang xếp hàng chờ rút tiền.

Xếp hàng dài chờ rút tiền từ ATM là hình ảnh hay xuất hiện vào những ngày cuối năm. Nhất là ở cổng các KCN, nơi có nhiều công nhân viên đến kỳ lãnh lương, thưởng tết. Đã quen nên hầu hết đều có tâm lý chấp nhận cảnh xếp hàng chờ đợi. Họ chỉ lo ngại tình trạng máy hỏng, máy nuốt thẻ, máy hết tiền. Là người thường xuyên sử dụng thẻ ATM, chị Huỳnh (Q.7, TP.HCM) kể lại câu chuyện ATM của Vietcombank nuốt 5 triệu đồng cách đây vài hôm. “Tôi thực hiện 3 giao dịch trên ATM, 2 giao dịch đầu là rút 5 triệu đồng và chuyển khoản thanh toán đều thành công. Đến giao dịch thứ 3, tôi rút thêm 5 triệu đồng nữa, máy vẫn chạy bình thường rồi sau đó “rùng rùng” lên và không chịu nhả tiền ra dù máy điện thoại của tôi đã nhận được tin báo trừ tiền của NH. Tôi báo nhân viên NH và được trả lời là 2 - 3 ngày sau sẽ liên lạc lại nhưng không thấy. Qua ngày thứ 4, tôi chủ động liên lạc với NH, lúc này, phía NH chuyển trả lại 5 triệu đồng cho tôi vào tài khoản”, chị Huỳnh kể và nói, chờ cũng được, đợi cũng được, đừng có trục trặc là tốt rồi.

6.400 tỉ lương - thưởng Tết ở các KCN

Nhu cầu rút tiền tại ATM cuối năm của người dân hiện tăng cao gấp 2 - 4 lần so với trước. Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc khối khách hàng cá nhân NH TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), thông tin tính đến thời điểm hiện tại lượng giao dịch đã tăng lên nhiều lần tại các KCN như Long An, Đồng Nai. Trên toàn hệ thống HDBank, bình quân số lượng giao dịch đã tăng gần gấp 4 lần so với ngày thường.

Ông Trần Đình Cường, Phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Người dân đến rút tiền tại ATM tăng 30%. Chúng tôi lo ngại nhất là ở các KCN - KCX có số lượng lên tới 285.000 người, số tiền lương thưởng tết lên đến 6.400 tỉ đồng trong tháng 1.2017, trong đó 80% lượng tiền (tương đương 5.700 - 5.800 tỉ đồng) sẽ được chi trả vào tuần cuối của tháng 1. Các ATM đang vào thời cao điểm”. Là NH có lượng khách hàng là công nhân khá đông, ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc DongABank, cho hay: “Chỉ tính riêng tại KCN Pou Yuen, lượng khách hàng DongABank phục vụ chi trả lương vào khoảng 80.000 người với số tiền lương thưởng chi trả vào khoảng 1.200 tỉ đồng trong dịp này. Các ATM đặt tại đây liên tục hoạt động. Để tránh tình trạng các công nhân rút tiền chờ lâu, chúng tôi cũng đã tăng cường 2 xe ATM lưu động, đặt các máy POS ở phòng giao dịch để công nhân rút tiền”.

Là NH có lượng lớn máy ATM, ông Lê Huỳnh Hà, Trưởng phòng ATM - NH Ngoại thương VN (Vietcombank) chi nhánh TP.HCM, nhận xét: “Nhu cầu người dân rút tiền tại các ATM của Vietcombank đã tăng gấp 2 lần so với ngày bình thường nên NH tăng đội tiếp quỹ 4 đội lên thành 7 đội trong ngày. Chúng tôi theo dõi trên hệ thống, những cột ATM nào gần hết tiền thì đi tiếp tiền ngay chứ không chờ máy hết tiền rồi mới đi như trước”. Nhưng vấn đề ông Hà ngán ngẩm nhất chính là tình trạng kẹt xe ở hầu khắp TP gây ảnh hưởng đến việc đi tiếp quỹ.

“Trong quá trình chuyển tiền, gặp phải tình trạng kẹt xe nên nhiều khi mất nhiều tiếng mới đến được máy ATM”, ông Hà cho biết. Đây cũng là tình trạng mà tất cả xe tiếp quỹ của các NH đều gặp phải. Thời gian cho xe chuyển tiền đi trên đường cao gấp đôi, gấp 3 ngày thường. “Công tác tiếp quỹ kịp thời vào máy ATM là điều chúng tôi lo ngại nhất. Các NH phải dự trù được điều này, khi máy ATM còn khoảng 20% lượng tiền phải cho xe đi đến để tiếp quỹ và phải trừ hao cả việc tắc đường, kẹt xe”, ông Trần Đình Cường nói.

Trước tình cảnh máy đang chạy dừng hoạt động, ông Nguyễn Thanh Tùng cho rằng nhu cầu rút tiền tăng cao đột ngột thì việc máy móc trục trặc là không tránh khỏi. Những điểm đặt ATM số lượng người rút tiền tăng cao, hoạt động liên tục máy sẽ bị “nóng” nên thỉnh thoảng có hiện tượng đứng máy. Rồi cuối năm bận rộn nên nhiều khách hàng vội vã thao tác không đúng quy trình làm máy treo. Tình trạng một người cầm nhiều thẻ của nhiều người đi rút tiền vẫn diễn ra phổ biến cũng là nguyên nhân dẫn đến máy treo vì không nhớ mật khẩu và nhập nhiều lần.

“Tôi vừa ký một công văn khẩn trong chiều 20.1, trong đó có đề nghị Trung tâm thẻ cho tháo gỡ ngay những ATM hư hỏng, không còn hoạt động về kho và có phương án khắc khục, không để tình trạng có máy mà khách hàng không sử dụng được. Đồng thời không để xảy ra tình trạng máy hết tiền, ngưng hoạt động, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời tiền mặt trong các máy ATM”, ông Tùng nói. Tại nhiều ATM, các NH dán thông báo lưu ý khách hàng khi giao dịch vào những ngày cuối năm. Chẳng hạn HDBank khuyến cáo khách hàng đến trụ sở HDBank để rút tiền tại quầy khi ATM quá đông người, có thể rút tiền ở ATM NH khác… Ông Trần Đình Cường lưu ý người dân đi rút tiền ban đêm cần chọn những điểm giao dịch NH lớn, có bảo vệ bên ngoài.

Thanh Xuân