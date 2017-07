Tuy nhiên trên thực tế những xe mua trả góp buộc phải thế chấp giấy đăng ký gốc tại ngân hàng. Quá trình làm thủ tục người thế chấp chỉ sử dụng bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng cho đến khi trả hết số tiền đã vay ngân hàng.

Sự “tréo ngoe” này khiến người vay mua xe trả góp khi lưu thông trên đường sợ cảnh sát giao thông phạt vì lỗi không có Giấy đăng ký xe (bản chính).



Ông Thanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mấy hôm nay lo lắng không dám chạy ô tô đi đâu xa vì Giấy đăng ký xe do ngân hàng đang giữ. Năm 2016, ông Thanh vay tiền ngân hàng để mua trả góp chiếc xe Innova và ngân hàng giữ Giấy đăng ký xe. Phía ngân hàng cung cấp cho ông một bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của phía ngân hàng để ông Thanh lưu thông xe trên đường. Thế nhưng sau khi nghe phía cảnh sát giao thông không chấp nhận giấy này và vẫn sẽ phạt trong trường hợp chủ phương tiện không trình được Giấy đăng ký xe (bản chính) khiến ông Thanh lo lắng.

Ngày 31.5, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (C67), Bộ Công an có công văn gửi công an các tỉnh thành hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện thế chấp trong ngân hàng. Theo công văn này, sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), C67 hướng dẫn công an các địa phương đối với những phương tiện thế chấp tại ngân hàng tham gia giao thông thì bên thế chấp được giữ bản chính Giấy đăng ký xe trong thời gian hợp đồng thế chấp có hiệu lực theo đúng quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 11/2012/NĐ-CP). Vì vậy việc xử phạt chủ phương tiện không có Giấy đăng ký xe bản gốc khi lưu thông là đúng luật. Bản sao Giấy đăng ký xe kèm theo xác nhận của ngân hàng không có giá trị sử dụng trong tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, NHNN có công văn 3851 yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định về việc thế chấp giữ bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời hạn hợp đồng thế chấp có hiệu lực. Theo NHNN, Bộ Công an phản ánh trên thực tế các phương tiện giao thông khi thế chấp tại ngân hàng thì bên thế chấp không được ngân hàng giao lại bản chính giấy đăng ký phương tiện mà chỉ được giao bản sao có xác nhận của ngân hàng, dẫn đến tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông chỉ có thể xuất trình bản sao đăng ký phương tiện có xác nhận của ngân hàng khi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Trong trường hợp này, người vi phạm sẽ bị lập biên bản, xử phạt vi phạm lỗi không có Giấy đăng ký xe, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và việc áp dụng pháp luật của lực lượng chức năng.



NHNN và Bộ Công an vận dụng Điều 20a quy định giữ giấy tờ về tài sản thế chấp tại Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo. Đó là “trong trường hợp tài sản thế chấp là tàu bay, tàu biển hoặc phương tiện giao thông quy định tại Điều 7a Nghị định này thì bên thế chấp giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay, Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời hạn hợp đồng thế chấp có hiệu lực”. Như vậy, khi khách hàng thực hiện thế chấp ô tô, xe gắn máy cho ngân hàng, khách hàng vẫn là người giữ Giấy đăng ký xe.

Thanh Xuân