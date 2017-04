Theo tìm hiểu của Thanh Niên, UBND tỉnh Phú Yên đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam tại các xã An Chấn, An Mỹ (H.Tuy An) và An Phú (TP.Tuy Hòa) với vốn đầu tư 1 tỉ USD, trên diện tích hơn 357 ha, cho Công ty TNHH New City Việt Nam. Dự án bao gồm các hạng mục khách sạn, biệt thự, bungalow, các dịch vụ tiện ích liên quan đến khách sạn và resort cao cấp; xây dựng khu liên hợp cao cấp và hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, sân golf, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh và trung tâm thương mại…

Cuối năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Ông Mai Kim Lộc, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên, cho biết riêng tại xã An Phú (TP.Tuy Hòa) dự án có diện tích hơn 121 ha, trong đó diện tích rừng phòng hộ ven biển gần 112 ha. Đây là rừng phi lao được trồng sau năm 1975 với chức năng phòng hộ để chắn cát, chắn gió xâm thực từ biển. “Theo quy định, dự án có trên 20 ha rừng phòng hộ thì thẩm quyền phê duyệt thuộc Bộ TN-MT. Hiện chủ đầu tư đã hoàn tất báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để trình Bộ TN-MT phê duyệt. Tuy nhiên đến giờ, Bộ TN-MT vẫn chưa có quyết định phê duyệt ĐTM dự án này”, ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, dự án muốn triển khai phải có ĐTM, nhưng do vào tháng 7.2017 tỉnh Phú Yên là địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu ASEAN nên UBND tỉnh Phú Yên đã cho triển khai dự án nhằm tạo cảnh quan, cơ sở hạ tầng, địa điểm vui chơi, điểm nhấn du lịch để đón chào khách quốc tế… Vì vậy, chủ đầu tư đã đưa phương tiện vào khu vực rừng phòng hộ để dọn cây phi lao, san lấp mặt bằng và trồng cỏ. Riêng tại xã An Phú, dự án đã thực hiện 70% diện tích mặt bằng và đang tiếp tục thi công để kịp cho cuộc thi Hoa hậu ASEAN.

Chưa có giá thuê đất

Theo Bộ TN-MT, việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Ngày 12.4, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên đã kiến nghị UBND tỉnh giao cho sở này tổng hợp để UBND tỉnh báo cáo các bộ TN-MT, NN-PTNT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển mục đích rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên, nhưng đến nay Thủ tướng vẫn chưa quyết định.

Ông Lộc cho biết thêm vì chưa có quyết định phê duyệt ĐTM của Bộ TN-MT đối với dự án này nên đến giờ UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa có quyết định giao đất cho chủ đầu tư, dẫn đến chưa xác định giá cho thuê đất đối với dự án. “Hiện chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ thủ tục thuê đất. Khi nào chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi đến Sở TN-MT thì Sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xác định giá, trình hội đồng để thẩm định theo quy định”, ông Lộc nói.

Riêng về trồng rừng thay thế, ông Lộc cho biết UBND tỉnh Phú Yên đã thông báo chấp thuận phương án trồng rừng thay thế bằng nộp tiền. Hiện chủ đầu tư đã nộp đủ hơn 6,23 tỉ đồng.

Đức Huy