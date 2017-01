Ngày giao dịch đầu tiên là 9.1 với giá tham chiếu 17.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của VIB đạt trên 9.595 tỉ đồng.

Lợi nhuận của VIB tính đến hết tháng 11 trước dự phòng lũy kế đạt 1.150 tỉ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu hoạt động của toàn ngân hàng tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng cuối quý 3 là 15,6%. Dự kiến tổng tài sản của VIB cuối năm 2016 sẽ vượt mức 100.000 tỉ đồng, với tổng danh mục tín dụng cho khách hàng xấp xỉ 70.000 tỉ đồng, tăng gần 25% so với đầu năm. Cổ đông lớn nhất của VIB là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nắm giữ 20% cổ phần VIB.

Tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 23,5% và năm 2015 là 25%, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu thưởng.

T.Xuân