Hiện tại, quỹ đã tài trợ học bổng khuyến học cho 27 em học sinh nghèo tại tỉnh thành trên cả nước với số tiền hỗ trợ hằng tháng 1 triệu đồng/học sinh cho đến khi học hết lớp 12.

Với những hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực, SeABank đã được vinh danh nhiều giải thưởng danh giá như “Ngân hàng vì cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Bank for CSR Vietnam 2016) của Tổ chức Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh); “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng năm 2016”… Mới đây, SeABank vừa vinh dự được Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) bình chọn và trao giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng - SME Corporate Social Responsibility”. Đây là hạng mục giải thưởng nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN - ASEAN Business Award (ABA) nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực.

Thông tin dịch vụ