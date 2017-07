Độc đáo thông điệp ‘Uống có trách nhiệm’ của nhãn hàng Tiger Beer

Qua đó, nhãn hàng đã thành công trong việc lan tỏa, nâng cao ý thức cộng đồng về “Uống có trách nhiệm”.



Là thương hiệu luôn hướng đến việc truyền cảm hứng, khuyến khích giới trẻ sống tích cực, dám nghĩ, dám làm, đối diện với mọi thách thức để theo đuổi đam mê, Tiger Beer đã lan tỏa tinh thần “Thưởng thức bia Tiger có trách nhiệm - Có bản lĩnh, có tất cả” một cách độc đáo thông qua chuỗi sự kiện Bức tường Tiger 2017 diễn ra trên khắp cả nước.

Theo đó, bên cạnh những hoạt động mang tính thử thách cao như: Leo lưới, leo phức hợp, nhảy tự do, chinh phục Everest, giới trẻ còn thể hiện bản lĩnh cam kết uống có trách nhiệm, cũng như tham gia các trò chơi tương tác hiện đại thể hiện rõ thông điệp "Thưởng thức bia Tiger có trách nhiệm - Có bản lĩnh, có tất cả".

Bằng việc đưa ra những tình huống được thể hiện qua hình ảnh sinh động, thực tế, người tham gia cần tỉnh táo đưa ra những lựa chọn đúng để có tất cả. Chẳng hạn như lựa chọn loại phương tiện giao thông thích hợp để về nhà sau khi đã say hoặc chọn phương án phù hợp để vừa có một cuộc vui trọn vẹn nhưng vẫn tỉnh táo vào ngày hôm sau. Nhờ đó, trò chơi đã thu hút đông đảo giới trẻ tham gia và giúp các bạn nhận ra việc thưởng thức bia Tiger có trách nhiệm sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho bản thân so với việc uống quá say.

Hào hứng sau khi trải nghiệm trò chơi tương tác, bạn Minh Trí (26 tuổi, Cần Thơ) cho biết: "Tuy đã tham gia nhiều chương trình giải trí nhưng tôi khá ấn tượng với sự kiện Bức tường Tiger. Không chỉ mang đến những trò chơi cảm giác mạnh giúp tôi vượt qua nỗi sợ của bản thân, chương trình còn giúp tôi hiểu được như thế nào là uống có trách nhiệm nhưng vẫn có một cuộc vui trọn vẹn, tốt cho sức khỏe, an toàn cho chính mình và những người xung quanh và… còn được lòng bạn gái nữa".

Bên cạnh người tham gia chọn đúng đáp án tình huống đưa ra, một số bạn trẻ chọn chưa đúng đã hiểu hơn về giá trị của thông điệp "Thưởng thức bia Tiger có trách nhiệm - Có bản lĩnh, có tất cả". "Trước đây mình luôn quan niệm việc thể hiện bản lĩnh trên bàn tiệc là uống "không say không về". Tuy nhiên, qua trò chơi, mình mới thật sự hiểu quan niệm đó không chính xác. Thay vào đó, uống có trách nhiệm mới chính là cách thể hiện bản lĩnh; hơn nữa còn an toàn cho bản thân và cho cộng đồng", bạn Hoàng Minh (25 tuổi, Bình Dương) cho biết.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng thông điệp ý nghĩa, gần gũi, chuỗi sự kiện đã được hơn 34.000 bạn trẻ ở các tỉnh thành trên khắp cả nước cũng như những nghệ sĩ Việt như Issac, Khởi My, Only C, Mlee… nhiệt tình hưởng ứng.

Trước sự đón nhận rộng khắp của các bạn trẻ và giới truyền thông, ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao của Công ty Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi thông điệp uống có trách nhiệm được lan tỏa rộng khắp và được cộng đồng khắp cả nước đón nhận. Theo đó, "có bản lĩnh" uống có trách nhiệm để "có tất cả": một đêm vui trọn vẹn nhưng vẫn về nhà một cách an toàn và tiếp tục tận hưởng những điều tươi mới vào ngày mai. Chúng tôi mong rằng các bạn trẻ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tiger Beer uống có trách nhiệm cũng như chia sẻ thông điệp đến với người thân và bạn bè". Chuỗi sự kiện Bức tường Tiger 2017 đã mang đến cho giới trẻ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước cơ hội trải nghiệm các trò chơi đầy thử thách tại bức tường Tiger cùng các hoạt động cam kết "Uống có trách nhiệm". Sự kiện sẽ tiếp tục đến với thành phố Quy Nhơn, Phan Thiết và trở lại TP.HCM vào tháng 8, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm "đánh thức bản lĩnh" có một không hai. Thông tin sự kiện được cập nhật liên tục tại www.facebook.com/TigerBeerVN

Song Thảo