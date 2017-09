Tặng bánh trung thu: Của “cho không bằng cách cho”

Mỗi mùa trung thu về, chị Đỗ Nguyễn Lan Anh - Trưởng phòng nhân sự một tập đoàn tại TP.Hà Nội lại trăn trở về việc chọn lựa hộp bánh trung thu để lãnh đạo trao tặng cho các đối tác.

“Tặng bánh trung thu coi vậy chứ chẳng dễ dàng. Hộp bánh không đơn thuần là bánh mà còn thể hiện sự chân thành, nồng hậu của người tặng, làm đẹp lòng người nhận. Do đó, bánh không chỉ ngon, chất lượng, sang trọng mà phải thật tinh tế” - chị Lan Anh chia sẻ.

Người mua trăn trở việc chọn lựa hộp bánh thì người nhận cũng nôn nao đón chờ. Chị Châu Kim Ngân - Trưởng phòng thu mua của một đơn vị thiệt tình thổ lộ: “Ở vị trí của mình thì trung thu có rất nhiều đối tác gửi tặng bánh và tất nhiên mình cũng tặng bánh cho một số khách hàng thân thiết. Các hãng làm bánh rất tinh tế, họ biết bánh trung thu còn dành làm quà tặng nên cung cấp nhiều hộp bánh với tên gọi và thông điệp rất ý nghĩa. Nhận hộp bánh kèm thông điệp hay, chân tình mình thích lắm. Và mình cũng mong muốn mang niềm vui ấy đến cho người mà mình tặng bánh”.

Tâm trạng của chị Lan Anh hay chị Kim Ngân cũng là nỗi lòng của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Món quà mà các doanh nhân, các đối tác lớn dành cho nhau trong mùa trung thu luôn được chắt lọc kỹ càng. Hộp bánh tặng phải thể hiện đẳng cấp cũng như tình cảm, sự quý trọng dành cho nhau. Xuất phát từ ý nghĩa đó, năm nay, bánh trung thu thượng hạng Trăng Vàng tiếp tục là sản phẩm cao cấp được Mondelez Kinh Đô đầu tư cả về chất lượng và thiết kế sang trọng.

Bánh trung thu thượng hạng Trăng Vàng gồm các dòng bánh: Kim Cương, Bạch Kim, Hoàng Kim, Pha Lê, Hồng Ngọc. Mỗi hộp bánh thượng hạng Trăng Vàng ngoài đạt đỉnh cao về chất lượng còn ẩn chứa những lời chúc tinh tế. Tặng bánh Trăng Vàng Kim Cương là chúc một mùa thu an khang, sức khỏe dồi dào. Tặng bánh Trăng Vàng Bạch Kim là lời chúc người nhận được dồi dào tài lộc, đón nhận nhiều may mắn. Đối với Trăng Vàng Hoàng Kim lại là lời chúc đối tác công thành danh toại, tặng bánh Trăng Vàng Pha Lê là chúc phúc lộc, đủ đầy yêu thương. Tặng Trăng Vàng Hồng Ngọc sẽ tượng trưng cho mùa thu trọn vẹn bình an, sum vầy hạnh phúc.

Nổi bật nhất là hộp Trăng Vàng Kim Cương, được chế tác hoàn toàn thủ công từ chất liệu sơn mài và chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn bởi các nghệ nhân làng sơn mài Bình Dương với mỗi chiếc bánh được làm từ các nguyên liệu cao cấp như bào ngư, cua huỳnh đế, hải sâm, tôm càng hay trà xanh và hạt sen tứ quý. Ngoài các hương vị bánh thượng hạng như cua huỳnh đế, bào ngư, tôm càng, hạt sen tứ quý… năm nay Mondelez Kinh Đô bổ sung vị nhân mới là ca sốt kiểu Singapore trong hộp bánh Hồng Ngọc An và tung ra dòng bánh Mochi đến từ Nhật Bản trong các hộp dòng Pha Lê.

Là món quà hoàn hảo

Không chỉ trở thành món quà ý nghĩa, trao trọn ân tình của doanh nghiệp dành cho nhân viên, bánh thượng hạng Trăng Vàng cũng là món quà hoàn hảo của các đối tác dành cho nhau trong quan hệ công việc hay thể hiện tình cảm bạn bè trân quý lẫn nhau.

Một tin vui đặc biệt của Mondelez Kinh Đô là năm nay, khi bánh trung thu Trăng Vàng Kim Cương thuộc thương hiệu thượng hạng Trăng Vàng được chọn là một trong số các tặng phẩm mà Việt Nam dành tặng các đoàn đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị APEC 2017.

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa - APEC năm 2017 diễn ra từ ngày 10 - 15.9.2017 tại TP.HCM, vừa đúng dịp không khí mùa lễ hội Trung thu truyền thống của Việt Nam đang lan tỏa. Hộp bánh trung thu Trăng Vàng Kim Cương với nguyên liệu thượng hạng và thiết kế tinh tế, quan trọng nhất là tượng trưng cho một thức quà thuần Việt không thể thiếu trong tết đoàn viên sẽ truyền tải được sự trân quý mà ban tổ chức Hội nghị APEC gửi đến các vị khách phương xa.

"Rõ ràng, đây là điều tuyệt vời của Mondelez Kinh Đô nói chung và thương hiệu bánh trung thu thượng hạng Trăng Vàng nói riêng. Chúng tôi hy vọng hộp bánh sang trọng, đẳng cấp Trăng Vàng Kim Cương sẽ theo chân các đại biểu, khách mời của Hội nghị APEC mang hương vị đặc trưng của bánh trung thu thuần Việt đến với bạn bè năm châu", một đại diện của Mondelez Kinh Đô vui mừng chia sẻ.

