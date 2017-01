Trong khi thị trường quất cảnh Phú Yên, Bình Định khá ảm đạm do đợt mưa lũ kéo dài thì người dân những làng trồng quất có tiếng ở Hội An như Tân An, Cẩm Hà, Thanh Hà… lại đang hi vọng quất cảnh năm nay sẽ được giá. Đa số các hộ dân đều tăng diện tích trồng, tăng số lượng chậu lên đến 20% so với những mùa trước. Tuy Hội An năm nay lụt lội, hoa màu phục vụ tết hư hại rất nhiều, nhưng may là những vùng trồng quất ở khu vực cao ráo hơn nên không bị thiệt hại.

“Không ngập, nhưng mưa lớn kéo dài nhiều tháng liền cũng khiến bà con gặp khó khăn trong việc phun thuốc, chăm cây vì mưa thì thuốc ngừa bệnh, ngừa nấm trôi hết”, ông Nguyễn Viết Ninh, người trồng quất cảnh “có tiếng” ở Cẩm Hà (Hội An) cho biết. Theo ông Ninh, sau mỗi trận mưa, các nhà vườn lại phải tưới tắm thật kỹ cho từng bọng quả, nhánh lá, rửa sạch a xít trong nước mưa, tránh rụng lá, thối quả, hư đọt. Chính vì vậy mà năm nay công chăm mất gấp 3 lần so với những mùa trước. Nhưng vẫn may là quất phát triển kịp Tết Nguyên đán 2017.

Hội An hiện có hơn 500 hộ trồng quất cảnh, với số lượng chậu lớn nhỏ lên đến gần 60.000 chậu. Những nhà vườn lớn trồng trung bình từ 800 - 1.500 chậu còn thường là 200 - 300 chậu. Hiện tại, chất lượng quất năm nay ổn định, thị trường quất cũng thuộc hàng khan hiếm, vì vậy, khoảng 70% quất tại các nhà vườn đã được thương lái đặt cọc, mua đứt, ông Nguyễn Thành Được, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Thanh (Hội An) cho biết.

Từ ngày 5 - 6.1, TP.Hội An tổ chức Ngày hội quất cảnh lần thứ 2, tại hồ điều tiết Trảng Kèo (xã Cẩm Hà, Hội An). Không gian chính của ngày hội sẽ dành trưng bày hàng trăm cây quất “khủng” cao từ 2 - 4 m và quất bon - sai cổ thụ lên đến gần 30 năm tuổi, có giá từ 5 - 30 triệu đồng. Ngày hội còn có các hoạt động cộng đồng như thi chiết cành, tạo dáng quất; thi làm mứt, chưng cất rượu quất...

An Dy